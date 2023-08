GCC Pokémon, svelata la prossima espansione: Garchomp e Groudon in copertina

Solo 24 ore sono passate dal lancio dell'espansione del GCC Pokémon Ossidiana Infuocata sul mercato italiano. Tuttavia, la macchina di The Pokémon Company non si ferma mai: ecco dunque che in Giappone è stato annunciato Raging Surf, un nuovo set Pokémon che continuerà il binomio tra creature ex e Teracristal introdotto con Scarlatto e Violetto.



Come spiega PokéGuardian, Raging Surf è stato ufficialmente svelato per il solo mercato giapponese, ma siamo certi che l'espansione arriverà, magari con una cardlist espansa, anche in occidente. Raging Surf era stato rumoreggiato più e più volte negli ultimi mesi e, come correttamente previsto dai leak, sarà il terzo set principale di Scarlatto e Violetto (nonché quarto nella numerazione ufficiale, che comprende anche l'espansione celebrativa Pokémon 151).



Il set è stato svelato durante i campionati mondiali del GCC Pokémon, durante i quali The Pokémon Company ha diffuso anche una lunga serie di informazioni a riguardo. Raging Surf avrà, come sue cover card, un Garchomp-ex Teracristal di tipo Acqua (anziché Drago o Lotta), il millesimo Pokémon del Pokédex nazionale Gholdengo, e i leggendari Groudon, Jirachi e Tapu Koko. Non è chiaro cosa leghi tra loro questi cinque mostriciattoli, per il momento.



In Giappone, Raging Surf arriverà il 22 settembre 2023 e conterrà 62 carte in totale, più un numero imprecisato di Rare Illustrazioni, Rare Illustrazione Doppia o Rare Iper. In totale, se la cardlist dovesse essere simile a quella dei set precedenti, dovremmo arrivare senza problemi alle 100-110 carte complessive.



Ogni pacchetto giapponese comprenderà 5 carte e costerà 180 Yen (1,13 Euro al cambio attuale). Sarà anche possibile acquistare dei box da 36 bustine di Raging Surf, al costo di 5.400 Yen (34 Euro). Vi ricordiamo comunque che i booster nipponici non hanno carte rare garantite per ogni pacchetto, il che ne spiega il prezzo veramente basso.



Tra le carte svelate ufficialmente da The Pokémon Company abbiamo la linea evolutiva di Gible, Gabite e Garchomp-ex Teracristal, con i primi due Pokémon di tipo Lotta e il terzo di tipo Acqua, Groudon (anch'esso di tipo Lotta), la linea evolutiva composta da Snorunt e Froslass-ex Teracristal di tipo Erba e una serie di carte allenatore e di Macchine Tecniche di supporto.