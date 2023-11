GCC Pokémon, svelata la prima uscita del 2024? In Giappone arriverà a gennaio

Mentre il set Paradosso Temporale del GCC Pokémon arriva in edicola, il calendario delle uscite del cardgame dei mostriciattoli tascabili per il 2024 è stranamente vuoto. Al momento, infatti, non sappiamo ancora nulla sui set del 2024, specie su quelli occidentali. Oggi, però, un nuovo leak viene in nostro aiuto.

Stando a quanto riporta PokéGuardian, la fonte più autorevole sul mondo del GCC Pokémon, The Pokémon Company ha registrato i marchi "Wild Force" e "Cyber Judge", che dovrebbero fare riferimento alle due prime espansioni del 2024 in arrivo nell'OCG giapponese. Con ogni probabilità, comunque, si tratterà di due "set gemelli", che verranno lanciati insieme e che, in occidente, comporranno le due metà della medesima espansione (un po' come avvenuto per Evoluzioni a Paldea, per intenderci).

In realtà, i due marchi "Wild Force" e "Cyber Judge" erano già spuntati in una lista di trademark di The Pokémon Company risalente al mese di aprile: il fatto che a quest'ultima non avesse fatto seguito alcun annuncio ufficiale, però, ci ha fatto pensare che i due nomi fossero stati accantonati dall'azienda. E invece no: a quanto pare, i set gemelli arriveranno il 26 gennaio 2024, inaugurando così il nuovo anno del GCC Pokémon.

Al momento, sfortunatamente, non sappiamo quasi nulla sui due set, a parte che, come ogni espansione principale dell'OCG Pokémon, saranno venduti in box da 30 pacchetti al costo di 5.400 Yen (poco più di 33 Euro) in Giappone. Dal titolo dei prodotti possiamo speculare che, esattamente come Paradosso Temporale, anche Cyber Judge e Wild Force si concentreranno sui Pokémon Paradosso.

Sempre il 26 gennaio 2024, poi, arriveranno due Starter Deck dedicati a Koraidon e Miraidon, che però verranno trattati come due Pokémon Paradosso (a differenza di quanto avvenuto nelle prime espansioni del GCC Pokémon di Scarlatto e Violetto). Infine, sembra proprio che a marzo sarà la volta del primo sub-set giapponese del 2024 (le cui carte verranno dunque unite a quelle di Wild Force e Cyber Judge in un set occidentale unico): quest'ultimo si chiamerà Crimson Haze e potrebbe basarsi sulla trama dei due DLC di Pokémon Scarlatto e Violetto.