GCC Pokémon, svelate le carte dedicate ai 151 mostriciattoli originali: c'è Charizard-ex!

Mentre i fan del GCC Pokémon tengono le dita incrociate nella speranza che il set Pokémon dedicato a Kanto arrivi in Italia, finalmente The Pokémon Company ha mostrato ufficialmente tutte le carte dell'espansione Pokémon Card 151, interamente dedicata ai mostriciattoli tascabili di prima generazione.

Il reveal arriva a pochi giorni dall'uscita asiatica del set, che arriverà il 16 giugno 2023 in Giappone. L'espansione conterrà un totale di 165 carte diverse, di cui 151 Pokémon (tutti provenienti dal Pokédex di prima generazione, compreso Kadabra, che torna nel GCC Pokémon dopo vent'anni di assenza) e 16 carte Allenatore, tra le quali vediamo il leader del Team Rocket Giovanni, Bill e i tre fossili da cui vengono riportati in vita Aerodactyl, Omanyte e Kabuto.

In totale, saranno dodici i Pokémon in versione EX presenti nel set dedicato a Kanto. Essi saranno le forme finali dei tre starter, ovvero Venusaur, Charizard e Blastoise, insieme ad Arbox, Ninetales (che vanta un'illustrazione stupenda di Kawayoo), Wigglytuff, Alakazam, Golem, Kangaskhan, Jynx, Zapdos e Mew. Niente Articuno, Moltres e Mewtwo-EX, dunque, anche se vi invitiamo a dare comunque un'occhiata alle bellissime illustrazioni destinate ai leggendari di prima generazione nel set. Infine, non otterranno una variante EX anche Pokémon amatissimi dai fan come Gyarados, Dragonite, Gengar, Nidoqueen, Nidoking e Machamp.

Tra le altre carte che vi segnaliamo (ricordandovi che potete trovare la galleria completa dei nuovi Pokémon sulle pagine di PokéGuardian) vi sono un clamoroso Ditto di Kiyotaka Oshiyama, la linea evolutiva di Ghastly, Haunter e Gengar di Tomokazu Komiya e il Dodrio "futurista" di Anesaki Dynamic. In generale, però, il livello di cura riposto in ogni singola carta è maniacale: fate un giro nella galleria in calce se volete rifarvi gli occhi!