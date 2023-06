GCC Pokémon, svelate nuove carte di Evoluzioni a Paldea: Chien-Pao, Dendra e Noivern EX!

Ormai il nuovo set Pokémon - Evoluzioni a Paldea è in arrivo: l'uscita dell'espansione è fissata per il 9 giugno, e i segreti che restano da svelare sono ancora pochi. Per questo, nelle scorse ore è stata la stessa The Pokémon Company a presentare un first look ad alcune nuove carte, tra cui le full-art di Chien-Pao EX e di Dendra.

Vi ricordiamo che Evoluzioni a Paldea comprende più di 190 nuove carte: molte di esse sono già state svelata dalla stampa specializzata (noi di Everyeye, per esempio, vi abbiamo presentato Bellibolt-EX e Kissara già a fine aprile), mentre altre sono state annunciate da The Pokémon Company nelle ultime settimane. Ora, TPCi ci presenta un totale di cinque nuovissime carte del nuovo set.



La prima è Chien-Pao-EX in versione Full-Art: la cover card del nuovo set Pokémon si presenta con una maestosa illustrazione di Kodoma, che mostra il Leggendario del Quartetto Nefasto mentre evoca una tempesta di neve. La carta ha l'abilità Tremagelo, che permette di cercare fino a due Energie base di tipo acqua nel mazzo e aggiungerle alla propria mano ogni turno. L'attacco principale di Chien-Pao EX è invece, Lama di Grandine, che infligge 60 danni per ogni energia acqua scartata dai propri Pokémon.



La seconda carta è Dendra, la Docente di lotta dell'Accademia Arancia e dell'Accademia Uva, che nell'illustrazione di GIDORA viene mostrata mentre si prende un attimo di pausa tra un allenamento e l'altro bevendo ad una fontanella. L'effetto dell'Allenatrice vi permette di prendere una carta tra quelle che avete in mano e posizionarla in fondo al mazzo, per poi pescare fino a quando non avrete cinque carte in mano.



La terza è invece Noivern-EX, un Pokémon di tipo Drago disegnato da Nisota Niso. Il mostriciattolo ha 260 PS e due attacchi: Volo Segreto e Eco Dominante. Volo Segreto, al costo di due energie base, infligge 70 danni ad un Pokémon e previene tutti i danni inflitti a Noivern da Pokémon base nel turno successivo. Eco Dominante, invece, infligge ben 140 danni e blocca l'avversario dal gioco di carte Energia speciali o Stadio nel turno successivo.



Abbiamo poi il Pokémon base Wattrel, illustrato da Shibuzoh con una tecnica che ricorda la pittura puntinista. Il Pokémon ha 60 PS, l'attacco Beccata, che infligge 10 danni a un Pokémon nemico, e l'attacco Ali Unite, che invece infligge 20 danni per ogni Pokémon nella pila degli scarti dotato di Ali Unite.



Chiudiamo infine con un altro grande classico: la nuova versione di Ordini del Capo, questa volta con Ghecis per protagonista. La carta permette di sostituire il Pokémon attivo dell'avversario con uno di quelli che questi ha in panchina, permettendovi di guadagnare una carta premio con un rapido KO o di distruggere le strategie del nemico.