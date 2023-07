GCC Pokémon: svelate le nuove tin da collezione con tre mostriciattoli ex

Sono passati ormai due mesi dall'uscita del set Pokémon Evoluzioni a Paldea in edicola e nei negozi specializzati. Mentre l'espansione continua la sua cavalcata tra i giocatori e i collezionisti, The Pokémon Company annuncia le nuovissime tin dedicate ad Evoluzioni a Paldea, che hanno per protagonisti tre dei Pokémon più famosi di nona generazione.

Le tre tin sono infatti dedicate a Meowscarada, Quaquaval e Skeledirge, i tre starter di Pokémon Scarlatto e Violetto. I tre Pokémon sono riportati in una speciale versione ex con illustrazioni alternative rispetto a quelle già viste in Evoluzioni a Paldea, decisamente più eleganti e più ispirate di queste ultime. I modelli 3D dei tre Pokémon, inoltre, compariranno sul coperchio delle rispettive tin, accompagnati da tre motivi geometrici che ricordano i tipi dei tre mostriciattoli tascabili.

Ogni tin comprende dunque una carta olografica di Meowscarada, Quaquaval o Skeledirge in versione ex, insieme a quattro buste di espansione del GCC Pokémon. Per il momento non sappiamo di quali buste si tratti, anche se possiamo ipotizzare che tutte e quattro saranno di Evoluzioni a Paldea o, al più, che due di queste saranno dedicate al set base di Scarlatto e Violetto.

Certo, considerato che le tre tin usciranno nel terzo trimestre del 2023, ovvero tra i mesi di luglio e di settembre, è anche possibile che all'interno di queste ultime troveremo anche delle bustine di Ossidiana Infuocata, la nuova espansione del GCC Pokémon in uscita in Italia l'11 agosto. Resta da vedere, ovviamente, se le tin arriveranno nei negozi prima o dopo il nuovo set principale del cardgame Pokémon.

La descrizione ufficiale del prodotto data da The Pokémon Company, infine, dice: "Fai squadra con un primo compagno d'avventura di Paldea in veste di Pokémon-ex completamente evoluto e dai vita a una performance indimenticabile sul campo! Scegli i subdoli prodigi di Meowscarada-ex, il canto infuocato di Skeledirge-ex o la danza ammaliante di Quaquaval-ex nella scatola da collezione Compagni d'avventura di Paldea del GCC Pokémon".