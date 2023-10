GCC Pokémon, svelate le Rare Illustrazione di Paradosso Temporale: sono bellissime!

La cardlist completa di Paradosso Temporale, il nuovo set del GCC Pokémon, è stata svelata da The Pokémon Company nelle scorse ore. Ora, a ridosso del lancio giapponese dell'espansione, l'azienda ha anche presentato tutte le Rare Illustrazione del nuovo set Pokémon, tra le quali troviamo alcuni piccoli capolavori.

Partiamo con una precisazione: quella pubblicata da The Pokémon Company è la lista delle Art Rare di Ancient Roar e di Future Flash, i due set "gemelli" che, insieme all'espansione Pokémon Raging Surf, comporranno la cardlist occidentale di Paradosso temporale. Poiché Raging Surf è uscita in Giappone da diverse settimane, le sue carte Rare Illustrazione sono ormai ben note al grande pubblico.

In totale, Ancient Roar e Future Flash hanno 29 Art Rare o superiori ciascuno. Entrambi i set, dunque, comprendono 12 Art Rare (corrispettivo delle nostre Rare Illustrazione), 9 SR (equivalenti alle nostre Ultra Rare), 5 SAR (le nostre Rare Illustrazione Speciale) e 3 Rare Iper ciascuno. In totale, dunque, Paradosso Temporale avrà almeno 58 carte Rare Illustrazione, a cui vanno aggiunte le 30 circa prelevate da Raging Surf.

Tra le Rare Illustrazione di Ancient Roar abbiamo i due Pokémon Paradosso Peldisabbia e Lunaruggente. Quest'ultimo, in particolare, presenta sia la variante Rara Iper, sia quella Rara Illustrazione Speciale, sia quella Ultra Rara con modello tridimensionale. Peldisabbia, invece, è protagonista sia di una Ultra Rara che di una Rara Illustrazione Speciale. Infine, tra i Pokémon con variant Rara Illustrazione abbiamo altri due Paradossi del Tempo Passato, ovvero Codaurlante e Alirasenti.

The le Rare Illustrazione di Future Flash, invece, troviamo i Pokémon Paradosso Manoferrea ed Eroeferreo. Il primo viene rappresentato sia in versione Ultra Rara tridimensionale che con una Rara Illustrazione Speciale, mentre il secondo gode - esattamente come Lunaruggente - anche del trattamento Rara Iper con bordi dorati. Tra le Rare Illustrazione "standard", infine, troviamo altri due Paradossi, questa volta del Tempo Futuro: Saccoferreo e Falenaferrea. Se volete, potete dare un'occhiata a tutte le illustrazioni sull'apposita pagina di PokéGuardian.