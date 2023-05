GCC Pokémon, svelati 10 Start Deck di Paldea: ci sono Victini e Greninja!

Ormai la nona generazione del GCC Pokémon è in piena attività, dopo l'esordio con il botto del set base di Pokémon Scarlatto e Violetto. Non stupisce, dunque, che siano in arrivo anche i primi prodotti "collaterali" dedicati a Paldea: in Giappone, per esempio, The Pokémon Company ha annunciato ben dieci start deck per il GCC Pokémon.

Come spiegano i colleghi di PokéGuardian, i deck sono stati annunciati durante il livestreaming della Japanese Champions League 2023 di Niigata e arriveranno in Giappone il 7 luglio di quest'anno. Ciò significa che, con ogni probabilità, il debutto occidentale dei dieci mazzi avverrà dopo l'estate. Ciascun deck costerà 550 Yen, ovvero 3,60 Euro circa, e comprenderà una decina di carte.



Gli start deck saranno acquistabili "a scatola chiusa", esattamente come le espansioni del GCC Pokémon: acquistandone uno, cioè, non saprete cosa troverete al suo interno. Non solo: The Pokémon Company ha rivelato solo otto dei dieci start deck destinati al mercato giapponese, mentre gli altri due resteranno segreti fino all'uscita sul mercato. Oltre a questi ultimi, l'elenco degli start deck comprende:

Lo Start Deck di tipo erba, con Decidueye-EX e le sue pre-evoluzioni Rowlet e Dartrix, insieme alla linea evolutiva di Smoliv, Doliv e Arboliva e ad una carta Allenatore.

Lo Start Deck di tipo fuoco, con Victini-EX e la linea evolutiva di Litwick, Lampent e Chandelure, sempre insieme ad una carta Allenatore.

Lo Start Deck di tipo acqua, con Greninja-EX e le sue pre-evoluzioni Froakie e Frogadier, a Lapras e la linea evolutiva di Cetoddle e Cetitan.

Lo Start Deck di tipo elettro, con Miraidon-EX, Pikachu, Raichu e una carta Allenatore.

Lo Start Deck di tipo psico, con Clefable-EX, Clefairy, Mawile e la linea evolutiva di Flittle e Espathra.

Lo Start Deck di tipo lotta, di cui per ora sappiamo solo che la cover card sarà Miraidon-EX.

Lo Start Deck di tipo buio, che conterrà Houndoom-EX e la sua pre-evoluzione Houndour, insieme a Aaschiff e Mabostiff e ad una carta Allenatore.

Lo Start Deck di tipo acciaio, incetrato su Melmetal-EX e Meltan, insieme alle linee evolutive di Pineco e Forretress e di Varoom e Revavroom.

Vi ricordiamo comunque che, in Giappone, accanto al set base di Paldea sono arrivate anche le due espansioni-gemelle Clay Burst e Snow Hazard, insieme al Set Speciale dell'OCG Pokémon di Pawmo, Toedscruel e Houndstone e alla Collezione speciale di Annihilape-EX.