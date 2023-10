GCC Pokémon, svelato il nuovo box di Charizard, Venusaur e Blastoise!

Il box premium Pokémon Trading Card Game Classic ha finalmente una data d'uscita, ma ciò non significa che dopo quest'ultimo The Pokémon Company smetterà di pubblicare prodotti dedicati alla prima generazione di mostriciattoli tascabili. Al contrario, l'azienda ha ufficialmente svelato un nuovo set speciale dedicato a Charizard, Blastoise e Venusaur!

Per il momento, il prodotto è stato annunciato solo per il mercato giapponese, dove verrà lanciato il 30 novembre e costerà 5.500 Yen, ossia 35 Euro circa. Considerato che i prezzi occidentali dei prodotti Pokémon sono mediamente più alti di quelli nipponici, possiamo aspettarci che il box arrivi in Europa nel corso dell'inverno ad un prezzo compreso tra i 50 e i 60 Euro. In totale, la collezione comprenderà tre deck Pokémon da 60 carte ciascuno. Ovviamente, questi ultimi saranno rispettivamente incentrati su Charizard-ex, Venusaur-ex e Blastoise-ex. Sfortunatamente, le tre carte non saranno del tutto nuove, ma si tratterà di semplici ristampe delle carte dell'espansione Scarlatto e Violetto - 151, benché con un artwork alternativo. Lo stesso dovrebbe valere anche per le pre-evoluzioni dei tre starter di Kanto, anch'esse già incluse nel set dedicato ai 151 mostriciattoli originali.

Oltre ai tre deck, avremo un totale di tre monete Pokémon, due fogli di segnalini danno, una guida per le prime partite e un tappetino da gioco, insieme ad una guida giocatore e a tre copie del libretto delle istruzioni del GCC Pokémon: viene da sé, dunque, che il prodotto è pensato per i giocatori alle nuove armi, dando loro la possibilità di testare il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon con delle regole semplificate, benché non troppo diverse da quelle delle partite classificate ufficiali. In aggiunta, il box comprenderà anche tre carte Art Rare di Charmander, Squirtle e Bulbasaur, che potrebbero fare la gioia dei collezionisti. Sfortunatamente, la Art Rare di Charmander è identica alla carta promo già vista nel Set Allenatore Fuoriclasse dell'espansione Ossidiana Infuocata, mentre solo le altre due saranno completamente nuove.