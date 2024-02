GCC Pokémon: svelato un carinissimo Pikachu in camicia, ma averlo sarà difficile

Dopo il reveal del set Pokémon Crimson Haze, che accompagnerà i giocatori nipponici e occidentali verso la seconda metà del 2024, The Pokémon Company ha anche annunciato una carinissima carta promozionale di Pikachu "in camicia", sulla quale i collezionisti vorranno sicuramente mettere le proprie mani al più presto.

No, non stiamo parlando del Pikachu con cappello "alla Van Gogh", che a breve tornerà ad essere disponibile in Europa. La carta appena annunciata è invece un Pikachu con camicia a tinta batik, rilasciato per celebrare l'"Indonesia Journey" del GCC Pokémon. Nella carta vediamo il mostriciattolo più famoso del mondo che indossa una camicia colorata con tecnica batik, tradizionalmente collegata alla moda e ad alcune cerimonie rituali dell'Indonesia. Anche lo sfondo dell'illustrazione ha un motivo che ricorda il batik.

L'"Indonesia Journey" del GCC Pokémon è un'iniziativa lanciata dal The Pokémon Company per promuovere il suo cardgame nel mercato emergente indonesiano, sulla scia di quanto già fatto con il lancio cinese del GCC Pokémon, avvenuto a fine 2022. L'evento indonesiano avrà numerose tappe in tutto l'arcipelago e passerà anche per l'inaugurazione del Pikachu Jet GA, un aereo di linea di Garuda Indonesia che collegherà il Paese con diverse mete in Asia.



Me veniamo alla domanda che tutti i collezionisti si stanno ponendo: come si fa ad accaparrarsi un Pikachu Batik? La risposta è semplice: vi basterà recarvi ad un evento legato al GCC Pokémon in una qualsiasi città indonesiana, durante il quale la carta verrà distribuita a tutti i partecipanti e a chiunque ne farà richiesta.

Purtroppo, ciò significa che mettere le mani sul Pikachu Batik sarà impossibile (o quasi) per i collezionisti occidentali. Resta però pur sempre la via del mercato secondario, dove sicuramente nei prossimi mesi sarà possibile reperire la carta. La speranza è però che il suo prezzo non sia troppo alto: resta solo da capire quante copie della carta saranno stampate da The Pokémon Company, perché solo il loro numero ci dirà quale sarà il costo del mostriciattolo per chi non potrà recarsi fisicamente dall'altra parte del mondo.