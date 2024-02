GCC Pokémon, svelato il set Crimson Haze: si viaggia verso Nordivia!

La prossima espansione del GCC Pokémon è Cronoforze, in uscita il 22 marzo in Italia. Intanto, i cugini giapponesi sono già proiettati verso il futuro: nel Sol Levante, infatti, è stato già annunciato Crimson Haze, il prossimo set dell'OCG Pokémon, in uscita in primavera sul mercato nipponico.

Crimson Haze ha per protagonista Ursaluna, il Pokémon Torba di Leggende Pokémon: Arceus, che rappresenta anche la cover card del set (insieme ad uno spaesato Applin). Il mostriciattolo non è però ritratto nella sua versione di Hisui, bensì nella variante Luna Cremisi, che è stata introdotta nella regione di Nordivia con il DLC di Pokémon Scarlatto e Violetto Il Tesoro dell'Area Zero: La Maschera Turchese.



Il set è stato rivelato durante il livestreaming della Champions League Pokémon di Fukuoka e arriverà in commercio il 22 marzo - esattamente lo stesso giorni in cui da noi uscirà Cronoforze. Sul mercato italiano, l'espansione dovrebbe debuttare tra maggio e giugno, probabilmente accorpata ad un altro set giapponese non ancora annunciato. La maggior parte delle carte rivelate finora (che trovate nella galleria in calce) sono ispirate al primo DLC di Scarlatto e Violetto e ai mostriciattoli Paradosso, quali Spineferree e Codaurlante, entrambi disponibili in versione ex.

Inoltre, nel set vedremo anche il ritorno delle carte ACE SPEC di Pokémon Bianco e Nero, che potrebbe prefigurare un imminente annuncio dei remake di Pokémon Bianco e Nero sia nel GCC che nel mondo dei videogiochi. Tra le altre carte svelate vediamo un Phione - sia in versione standard che in formato full art - un Applin e un Hydrapple. Per concludere, il set dovrebbe contenere dei reprint di alcune carte Allenatore molto amate dalla fanbase e piuttosto utilizzate in competitivo.