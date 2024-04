GCC Pokémon: vi sveliamo due carte della nuova espansione, Crepuscolo Mascherato!

A fine febbraio, The Pokémon Company ha annunciato Crimson Haze, il nuovo set del GCC Pokémon di Scarlatto e Violetto. In Italia, l’espansione verrà lanciata il 24 maggio e prenderà il nome di “Crepuscolo Mascherato”. Le carte del set si stanno svelando in questi giorni, e noi di Everyeye possiamo mostrarvene due... ma non si tratta di Pokémon!

Il ritorno di Suiren!

Ebbene sì: The Pokémon Company ci ha assegnato due carte Allenatore da mostrarvi. Non solo: in entrambi i casi, ci è stata data la possibilità di rivelare due carte “fuori set” con rarità Ultra Rara e con un’incredibile illustrazione che si estende su tutta la carta, “sbordando” dal box solitamente assegnato all’artwork. La prima è Soccorso di Suiren, che vede il ritorno, direttamente dalla settima generazione, del Capitano della Collina Scrosciante di Akala. Nonostante Crepuscolo Mascherato sia ambientato a Nordivia, infatti, nella sua cardlist assisterete al ritorno di alcuni volti noti dei videogiochi e del GCC Pokémon.



Soccorso di Suiren vi permette di pescare carte dalla pila degli scarti, rivelandosi un formidabile aiuto se siete rimasti senza mostriciattoli ed Energie nella vostra mano. il Capitano di Collina Scrosciante ha un effetto che dà modo al giocatore di pescare fino a tre carte dalla pila degli scarti, a patto che si tratti di Pokémon senza regole speciali e Energie Base (niente Pokémon-ex o cose simili, insomma). Dopo aver scelto queste tre carte potrete riprenderle in mano e giocarle normalmente, riempiendo la vostra Panchina o assegnandole ai vostri Pokémon attivi. L’artwork della carta - che nella numerazione del set occupa la posizione 207 - è di Atsushi Furusawa.

Ecco Litha, la fotografa di Nordivia

Dopo aver visto il ritorno di Suiren, possiamo finalmente presentarvi un volto nuovo, almeno per il GCC Pokémon. Stiamo parlando di Litha, la fotografa di Nordivia che con la sua quest vi porterà ad incontrare la versione “Luna Cremisi” di Orsaluna - Pokémon che, tra le altre cose, è anche una delle cover card di Crepuscolo Mascherato. Dunque, Litha è uno dei PNG più interessanti del DLC di Pokémon Scarlatto e Violetto La Maschera Turchese, arrivato su Nintendo Switch lo scorso settembre. La sua carta nel gioco di carte collezionabili non è da meno, se non altro per lo stupendo artwork a illustrazione intera realizzato Naoki Saito.



La carta occupa la posizione 209 nella cardlist di Crepuscolo Mascherato, ed è anch’essa un’Ultra Rara, esattamente come Soccorso di Suiren. L’effetto di Litha, però, vi permette di mostrare uno o due Pokémon che avete in mano all’avversario, per poi rimetterli nel vostro mazzo. Fatto ciò, potrete cercare e mettere nella vostra mano uno o due Pokémon (a seconda di numero di mostriciattoli appena riposti nel deck), dopo averli mostrati all’avversario. Fatto ciò, potrete rimescolare le carte del vostro mazzo: si tratta di un effetto veramente interessante, che vi permette di pescare esattamente i Pokémon di cui avete bisogno, magari per far evolvere una delle vostre creature o per scatenare la potenza di un mostriciattolo ex!

