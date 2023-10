GCC Pokémon, vi sveliamo due carte di Paradosso Temporale: ecco Latios e Joltik!

Il 3 novembre, il set del GCC Pokémon Paradosso Temporale arriverà in edicola: si tratterà di un'espansione importantissima, che introdurrà la meccanica dei Pokémon Paradosso, già vista nei videogiochi di Pokémon Scarlatto e Violetto. Grazie a The Pokémon Company, noi di Everyeye vi mostriamo in anteprima due carte di Paradosso Temporale!

Nei cieli di Paldea con Latios

La prima carta che vi presentiamo è il Pokémon leggendario di terza generazione Latios. Il Pokémon Eone torna a fare capolino nel GCC in una stupenda versione disegnata da chibi, che ritrae il mostriciattolo mentre solca i cieli di Paldea all'alba: quella che vediamo alle spalle di Latios, infatti, sembra proprio essere Mesapoli, con la torre dell'Accademia Arancia (o dell'Accademia Uva) che svetta sullo sfondo. La carta, la numero 73 di 182, è una Rara, perciò non sarà tra le più semplici da trovare durante il vostro spacchettamento! In ogni caso, Latios è un Pokémon Base di Tipo Psico con 110 PS, una debolezza 2x al Tipo Buio e una resistenza al Tipo Lotta. Il suo costo di ritirata è pari ad una Energia. La creatura ha due attacchi: Aliante, che al costo di una Energia di qualsiasi Tipo infligge 20 danni ad un nemico, e Abbagliante, che al costo di tre Energie, di cui due di Tipo Psico, infligge ben 180 danni a un avversario. Dopo aver attivato Abbagliante, però, dovrete scartare ben tre Energie da Latios!

Un carinissimo ragnetto: Joltik!

La seconda carta che abbiamo il privilegio di presentarvi è la versione Rara Illustrazione di Joltik! Il Pokémon Appiccicante introdotto in quinta generazione (il numero 595 del Pokédex Nazionale) è stato disegnato da Atsuhi Furusawa: in questo caso, la scena che trovate nella carta è domestica, dal momento che il ragnetto si trova sul dorso di uno Yamper addormentato. Non tutti i Pokémon devono per forza di cose essere potenti: ad alcuni, come questo Joltik, basta essere carinissimi per far breccia nel cuore degli allenatori! La carta, la numero 196 di 182 (parliamo dunque di una fuori-serie, come per tutte le Rare Illustrazione e superiori), è un Pokémon base di Tipo Elettro con 40 PS, debolezza 2x al Tipo Lotta e costo di ritirata fissato ad una Energia. L'unica mossa disponibile per Joltik è Flagellamento, che ha un costo pari ad una Energia di tipo Elettro: la mossa richiede di lanciare una moneta e di infliggere 10 danni ad un avversario per ogni volta che uscirà testa. Insomma, Flagellamento si basa tutta sulla fortuna: nel migliore dei casi potrete infliggere 30 danni al nemico, nel peggiore... nessuno! Se volete, infine, potete dare un'occhiata ai Pokémon Paradosso di Paradosso Temporale, svelati durante i Campionati Mondiali di fine agosto.