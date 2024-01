GCC Pokémon, vi sveliamo tre carte di Cronoforze: ecco Litten, Torracat e Incineroar-ex!

Meno di un paio di settimane sono passate dall'annuncio di Cronoforze, la nuova espansione del GCC Pokémon incentrata sui mostriciattoli Paradosso di Paldea... e non solo! Oggi, noi di Everyeye.it vi sveliamo in anteprima tre carte del nuovo set Pokémon: ecco Litten, Torracat e Incineroar-ex.

Gli starter di settima generazione sbarcano a Paldea

Se avete giocato a Pokémon Sole e Luna sicuramente riconoscerete Litten, starter di tipo Fuoco di Alola, insieme alla sua evoluzione Torracat. Dopo essere comparso per l'ultima volta in Tempesta Argentata, Litten torna a fare capolino in Cronoforze: il Pokémon Pirofelino è uno stadio Base con 70 PS, una debolezza 2x al tipo Acqua e un costo di ritirata di due Energie. Il Pokémon ha un solo attacco: Bruciapelo, che infligge appena dieci danni ma che vi dà una probabilità del 50% di paralizzare il Pokémon avversario.



Come vi abbiamo spiegato nella nostra introduzione al GCC Pokémon, la paralisi è una condizione speciale diversa nel cardgame rispetto al videogioco: innanzitutto, essa dura per un solo turno, e non a tempo indefinito. Poi, essa impedisce alla creatura paralizzata di attaccare e di ritirarsi nel turno successivo a quello in cui viene paralizzata. Litten rappresenta il mostriciattolo numero 32 di Cronoforze ed è una carta Comune.



Torracat è la prima evoluzione di Litten. Il Pokémon, anch'esso di tipo Fuoco, ha 100 Punti Salute e una debolezza 2x al tipo Acqua. Anche in questo caso, il costo di ritirata è di due energie, mentre gli attacchi salgono da uno a due: il primo è Morso, che al costo di una Energia di tipo Fuoco infligge 30 danni ad un avversario; il secondo, invece, è Colpo Fiammante, che costa tre Energie (di cui una di tipo Fuoco) e che infligge 80 danni ad un avversario. Tuttavia, la mossa non può essere riutilizzata nel turno successivo la sua attivazione. Anche Torracat è una carta Comune, e si posiziona nello slot numero 33 di Cronoforze.

Incineroar-ex scende in campo!

La carta più interessante del terzetto che ci è stato riservato da The Pokémon Company è però Incineroar-ex, la forma completamente evoluta di Litten. Il Pokémon-ex ha delle statistiche da paura, con 320 PS e un attacco - Fiammata Esplosiva - che infligge ben 240 danni all'avversario, benché al costo non certo irrisorio di cinque Energie. La condizione speciale della bruciatura è stata rivista nel 2016, perciò vale la pena fare chiarezza su di essa: ogni volta che un Pokémon viene bruciato, il suo allenatore posiziona su di esso un Segnalino Bruciatura. Alla fine di ogni turno, l'allenatore tira una moneta: se esce croce, sulla creatura vengono posizionati due Segnalini Danno; se esce testa, la condizione scompare e il Pokémon torna normale.



La peculiarità di Incineroar-ex è però la sua abilità: Energiocata riduce il costo delle mosse di Incineroar per ogni Pokémon presente nella Panchina dell'avversario. Nello specifico, ogni mostriciattolo nella Panchina nemica ridurrà il costo di Fiammata Esplosiva di una Energia: viene dunque da sé che la mossa - che di base ha un costo molto elevato - può essere portata a termine spendendo molte meno energie di quelle normalmente richieste, nelle giuste condizioni. Come tutte le carte-ex, anche Incineroar è una Rara Doppia, e si colloca nella posizione 34 della cardlist di Cronoforze.



Per concludere, vi ricordiamo che Cronoforze arriverà il 22 marzo in tutte le edicole e nei negozi specializzati. Nell'attesa, potete dare un'occhiata al set Destino di Paldea del GCC Pokémon, in uscita il 26 gennaio.