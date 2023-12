GCC Pokémon, tantissimi prodotti in arrivo nel 2024: ci sono i mazzi dei campioni mondiali

A metà dicembre, The Pokémon Company ha annunciato la Collezione Premium di Lugia, Ho-Oh e Suicune-ex del GCC Pokémon, in arrivo a inizio 2024. Negli ultimi giorni, però, si è svelata una lunga serie di altri prodotti del GCC Pokémon in uscita nel 2024, tra cui troviamo tin metalliche, box da collezione e mazzi competitivi!



Andiamo con ordine e analizziamo uno per uno i prodotti. Il primo è il boss da collezione di Mabosstiff-ex. Il Pokémon di Paldea sarà infatti protagonista - insieme alla sua pre-evoluzione Maschiff - di un box in arrivo il 23 febbraio 2024, con un prezzo di 21,99 Dollari negli Stati Uniti. Il pacchetto, di cui potete vedere le prime immagini in calce a questa news, comprenderà tre carte foil di Maschiff e Mabosstiff (di cui una in versione oversize) e quattro pacchetti di espansione del GCC Pokéon di Scarlatto e Violetto.



Sempre il 23 febbraio arriveranno i due Mazzi Lotta ex di Melmetal e Houndoom, entrambi disponibili a 9,99 Dollari sul mercato americano. Ciascuno Mazzo Lotta comprende un totale di 60 carte: il deck di Melmetal-ex ruota ovviamente attorno ai Pokémon di tipo Acciaio, come Bronzong, Zacian e Revavroom, mentre il mazzo di Houndoom-ex si basa su mostriciattoli di tipo Buio, come Morpeko, Seviper, Umbreon e Lokix.



Il 1° marzo 2024 sarà invece la volta delle tre nuove Tin da collezione del GCC Pokémon: queste ultime saranno "impilabili" e saranno rispettivamente dedicata al tipo Psico (con Gengar come mostriciattolo di riferimento), al tipo Acciaio (con Cufant e Meltan sulla boxart) e al tipo Drago (con Goomy e Dragapult in copertina). Il prezzo delle tin sarà di 14,99 Dollari negli Stati Uniti, mentre in ogni confezione troverete due fogli di sticker e tre pacchetti di espansione del GCC Pokémon.



Infine, sempre il 1° marzo 2024 verranno rilasciati anche i mazzi dei Campioni del mondo del GCC Pokémon del 2023. In totale, i mazzi saranno quattro, ovvero:

Il mazzo Mew VMAX di Vance Kelley , Campione mondiale del GCC Pokémon nella categoria Masters.

, Campione mondiale del GCC Pokémon nella categoria Masters. Il mazzo Gardevoir-ex di Tord Reklev, secondo classicato nella categoria Masters ai Campionati mondiali Pokémon del 2023.

Il mazzo Lugia VSTAR di Gabriel Fernandez, Campione mondiale del GCC Pokémon nella categoria Senior.

Il mazzo Lost Box Kyogre di Shao Tong Yen, Campione mondiale del GCC Pokémon nella categoria Junior.

Ciascun mazzo costerà 14,99 Dollari e conterrà un deck competitivo da ben 60 carte, pronto per il gioco nel formato classificato del GCC Pokémon.