GCC Pokémon, tre mazzi consigliati per Evoluzioni a Paldea: ecco le liste ufficiali!

Vi abbiamo già spiegato quali sono le carte più potenti di Evoluzioni a Paldea, il nuovo set del GCC Pokémon di Scarlatto e Violetto. Gli aspiranti allenatori di Pokémon, però, sanno bene che delle buone carte da sole non portano alla vittoria: vediamo le migliori combinazioni, con tre mazzi consigliati da The Pokémon Company per i giocatori.

Il primo mazzo che ci viene consigliato ruota attorno a Meowscarada-ex e alla sua abilità Bouquet Magico. Quest'ultima, infatti, permette, al costo di una Energia di tipo Erba (che viene scartata dalla mano), di mettere tre segnalini danno su un Pokémon nella panchina dell'avversario. L'effetto della carta, spiega la deckbuilder Natalie Millar, può essere utilizzato più volte per turno, a patto di scegliere come obiettivo un Pokémon diverso ogni volta: con una buona quantità di Energie Erba in mano (o un modo per pescarne in abbondanza), dunque, potreste causare seri danni all'avversario.

Il secondo mazzo, proposto da Xander Pero, si basa interamente su Skeledirge-ex e sul suo attacco Bruciavoce. Si tratta di una mossa all'apparenza potentissima, che permette di infliggere 270 punti danni per turno con sole due Energie di tipo Fuoco. Particolarità della mossa, però, è che essa si depotenzia di 10 punti danno per ogni segnalino presente su Skeledirge-ex: il mazzo, dunque, ruota attorno a questa debolezza e cerca curare i danni inflitti al Pokémon Cantante con diverse carte di supporto. Infine, il terzo mazzo è stato realizzato da Ross Cawthon e, come prevedibile, ha per protagonista lo starter di tipo Acqua Quaquaval-ex. Il deck si basa sui due attacchi del mostriciattolo, ovvero Danza Coinvolgente, che infligge 60 danni a un nemico e permette di scambiare Quaquaval con un Pokémon in panchina e di fare la medesima cosa con quello nemico; e Spiralcolpo, che infligge 230 danni e permette di spostare due energie da Quaquaval alla propria mano. L'idea di base del mazzo, dunque, è quella di sfruttare gli attacchi mordi-e-fuggi di Quaquaval, permettendogli di colpire duramente l'avversario per poi ritirarsi in panchina, al sicuro contro ogni danno inflitto dai Pokémon nemici. Se volete saperne di più sulle strategie di questi mazzi, comunque, vi consigliamo di dare un'occhiata all'apposita pagina web di Pokémon.com.