GCC Pokémon, è ufficiale: Cronoforze è la nuova espansione, c'è la data di uscita!

I fan occidentali sono ancora in attesa di Destino di Paldea, la prossima espansione del GCC Pokémon, la cui uscita europea è prevista per il 26 gennaio. In parallelo, però, The Pokémon Company ha appena annunciato Cronoforze, il secondo set Pokémon del 2024: ecco tutti i dettagli sulla prossima espansione!

Annunciata con un post su Instagram (che trovate anche in calce a questa news), Cronoforze è la quinta espansione mainline di Scarlatto e Violetto dopo il set base di nona generazione, Evoluzioni a Paldea, Ossidiana Infuocata e Paradosso Temporale. Si tratta della versione italiana di Cyber Judge e Wild Force, i due set di espansione giapponesi del GCC Pokémon incentrati sui mostriciattoli Paradosso in arrivo nel Sol Levante il 26 gennaio. In Italia, invece, Cronoforze uscirà il 22 marzo.

Trattandosi di un'espansione incentrata sui Pokémon Paradosso, Cronoforze introduce alcuni nuovi mostriciattoli provenienti da questo (ristretto ma in costante crescita) pool di creature, molti dei quali ancora inediti nel GCC. Stiamo parlando di Pokémon comparsi nei DLC di Scarlatto e Violetto, tra cui Acquecrespe e Fogliaferrea, rispettivamente basati su Suicune e Virizion, ma anche Furiatonante (Paradosso di Suicune), Vampeaguzze (Entei), Massoferreo (Terrakion) e Capoferreo (Cobalion). Le cover card di Cronoforze sono quattro, rispettivamente Acquecrespe, Fogliaferrea, Capoferreo e Furiatonante.

Inoltre, il set riporta in auge le carte ASSO TATTICO (o ACE SPEC in inglese). Il ritorno delle carte ASSO TATTICO nel GCC Pokémon era stato annunciato già durante i Campionati Mondiali del GCC Pokémon dello scorso anno, ad agosto: trattandosi di carte comparse per la prima volta nei set di Pokémon Bianco e Nero, inoltre, molti fan hanno considerato il loro ritorno come un indizio dell'imminente arrivo dei remake di quinta generazione su Nintendo Switch. In ogni caso, si tratta di carte dall'effetto estremamente potente, ma il cui numero è limitato ad una sola copia per deck.

Cronoforze, come avviene per ogni altra espansione mainline del gioco di carte collezionabili, sarà acquistabile in edicola in bustine e box di bustine, oppure sotto forma di Set Allenatore Fuoriclasse (ETB, Elite Trainer Box in inglese) o di Collezioni Speciali, che però non sono ancora state annunciate ufficialmente. Tra le specifiche finora rivelate dell'espansione abbiamo la presenza di sette carte Allenatore ed Energia ASSO TATTICO, 13 Pokémon-ex, 2 Pokémon-ex Teracristal, 22 carte Rare Illustrazione, 6 carte Rare Iper con illustrazione dorata e 10 carte Rare Illustrazione Speciale.