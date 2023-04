GCC Pokémon, ufficiale il ritorno di Kadabra: arriva nel set-nostalgia di Kanto!

A pochi giorni dall'inizio della nona generazione del GCC Pokémon con il set base di Scarlatto e Violetto, arrivato nei negozi e in edicola il 31 marzo, The Pokémon Company conferma di guardare ancora con attenzione alle origini dei mostriciattoli tascabili: è infatti stato annunciato un nuovo set dedicato ai primi 151 Pokémon di Kanto, e questa volta c'è anche Kadabra!

Come in molti sapranno, Kadabra è stato escluso dal GCC Pokémon per circa vent'anni, per via di un contenzioso legale con Uri Geller, noto illusionista inglese a cui il mostriciattolo di Kadabra è chiaramente ispirato, tanto che nella versione nipponica dei videogiochi e del GCC Pokémon esso si chiama Yungerer, una sorta di anagramma del nome del "mago" israelo-britannico. Nel 2020, però, Geller ha dato il via libera all'uso di Kadabra anche al di fuori dei videogiochi Pokémon, dunque anche nel GCC.



Kadabra farà parte del nuovissimo set Pokémon Card 151 di Scarlatto e Violetto: si tratterà di un set di espansione, per ora ufficializzato per il mercato giapponese ma non per quelli occidentali, basato sui primi 151 Pokémon di Kanto. Il set-nostalgica dell'OCG Pokémon era stato leakato già a fine gennaio, quando Nintendo e The Pokémon Company ne avevano depositato il marchio, ma solo oggi è stato ufficialmente svelato dalle due aziende.



Trattandosi di un set di espansione di Scarlatto e Violetto, Pokémon Card 151 comprende tutte le meccaniche di nona generazione, mentre il design delle carte che lo compongono è estremamente moderno, presentando, tra le altre cose, anche il bordo grigio (e non più giallo) introdotto proprio con il primo set di Paldea.



L'espansione comprende più di 165 carte totali. tra queste avremo sicuramente tutti e 151 i Pokémon del Pokedex di Kanto, insieme ad almeno 15 carte Aiuto ed Energia. Restano escluse dal conteggio le carte a rarità elevata, che come al solito supereranno la "barriera" del numero 165 e andranno oltre per qualche decina di slot: potenzialmente, l'espansione potrebbe comprendere un totale di 180-190 carte.



The Pokémon Company ha poi svelato alcune delle carte dell'espansione, visibili nella galleria in calce: tra di esse abbiamo i tre starter di Kanto, ossia Squirtle, Charmander e Bulbasaur, Pikachu, la linea evolutiva di Abra, Kadabra e Alakazam (quest'ultimo proposto in versione EX) e Mew EX. In parallelo, arriveranno anche due "File Set" con delle versioni dei tre starter base con illustrazione alternativa.