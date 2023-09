GCC Pokémon, volete imparare a giocare? Tantissimi eventi in tutta Italia per i neofiti

Se non avete mai giocato al GCC Pokémon (o se avete ripreso a collezionare le carte dei mostriciattoli tascabili solo di recente), le occasioni per imparare regole e meccaniche di gioco certo non mancano. Dal 5 settembre, per esempio, sono attivi gli eventi Play! Pokémon presso le Leghe dedicati a tutti i neofiti.

Dal 5 settembre, presso i rivenditori autorizzati aderenti al programma Play! Pokémon sarà possibile seguire degli eventi dimostrativi delle basi del GCC Pokémon tenuti da giocatori esperti, che vi illustreranno le regole di base del gioco di carte collezionabili e vi guideranno nelle vostre primissime partite.

Inoltre, partecipando a questi eventi potrete ottenere un mazzo Pokémon dimostrativo su tre in totale. Questi ultimi - composti da 30 carte contro le 60 normalmente richieste per un deck competitivo - sono dedicati rispettivamente a Lucario-V, Umbreon-V e Greninja-V. Sempre Greninja, inoltre, sarà protagonista di uno dei nuovi Mazzi Lotte del GCC Pokémon, in uscita nel corso dell'autunno.

Per sapere quali rivenditori ospiteranno gli eventi delle Leghe Pokémon, vi basterà recarvi sull'apposita pagina del sito web Pokémon. Qui, dovrete semplicemente inserire la vostra città o il vostro CAP: il portale vi mostrerà una lista di tutti gli esercizi aderenti all'iniziativa, dal più vicino al più lontano rispetto a casa vostra.

Fortunatamente, sembra che gli eventi Play! Pokémon siano presenti in tutta Italia in un numero piuttosto consistente. Insomma, se volete imparare a giocare al GCC Pokémon non avete più scuse: questa è l'occasione che fa per voi!