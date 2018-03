GDC 2018: DICE terrà un panel dedicato all'evoluzione grafica dei videogiochi

Durante la(Game Developers Conference), il team DICE terrà un panel dedicato all'evoluzione del comparto grafico dei videogiochi e al peso specifico delle DirectX in questo lungo processo di evoluzione iniziato alla fine degli anni '90.

"Per oltre venti anni, DirectX è stata la piattaforma più utilizzata per creare giochi visivamente impressionanti. In questo incontro scopriremo gli ultimi aggiornamenti in merito sulle tecnologie attualmente più importanti per dare vita a un gioco graficamente allo stato dell'arte."

Al panel prenderanno parte ohan Andersson e Colin Barre-Brisebois, rispettivamente Technical Fellow e Senior Software Engineer di DICE, olte a Matt Sandy, Senior Programmer Manager di Microsoft. L'evento è previsto per mercoledì 21 marzo all'interno della Game Developers Conference in programma dal 21 al 23 mazo a San Francisco.

Ricordiamoche DICE è attualmente al lavoro su un nuovo Battlefield in uscita a fine anno, secondo alcuni rumor il progetto in questione sarebbe conosciuto come Battlefield V, ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale.