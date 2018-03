GDC 2018: rivelata ufficialmente Atari VCS, conosciuta precedentemente come Ataribox

Nel corso dellaha ufficialmente tolto i veli alla sua nuova console:, precedentemente nota come Ataribox , rivelando il design finale della piattaforma e dei controller.

Come affermato dall'azienda, Atari VCS (Video Computer System) non solo include moltissimi titoli del passato, ma si presenta come "un dispositivo completamente nuovo e connesso, progettato per i salotti di oggi" con lo scopo di "cambiare il modo di interagire con la vostra TV, così come fece l'originale Atari 2600 più di 40 anni fa". La piattaforma verrà lanciata assieme a un joystick classico e un joypad dal design moderno, maggiori dettagli sulla data di uscita verranno forniti nel mese di aprile. Cosa ne pensate?