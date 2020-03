GDC 2020, l'appuntamento ritorna a marzo...in versione virtuale!

In seguito all'incertezza generata dal persistere di una complessa situazione sanitaria generata dal Coronavirus, la GDC 2020 è stata annullata in maniera ufficiale a fine febbraio.

In attesa di eventuali comunicazioni su di un effettivo posticipo dell'evento, viene confermata dagli organizzatori una scelta decisamente interessante. In linea con quanto si sta attualmente verificando in molti Paesi del mondo, la fiera videoludica ha infatti scelto di sposare una sorta di sistema di smart-working. Tramite i canali ufficiali della GDC è infatti stato confermato un programma di dirette streaming che si svolgeranno tra 16 e 20 marzo, periodo originariamente destinato ad accogliere l'evento.

Tale opzione è stata resa possibile dalla disponibilità di molti degli ospiti già confermati per l'evento di offrire una versione pre-registrata dei discorsi che avrebbero tenuto durante i panel in loco. Per l'intera settimana, dalle 9 AM alle 5 PM PT, le trasmissioni potranno essere seguite in maniera gratuita sul Canale Twitch della Game Developers Conference.

Confermato anche lo svolgimento dell'Independent Game Festival e dell'assegnazione dei Game Developers Choice Awards: l'appuntamento è per il 18 marzo alle ore 5 PM PT. Esattamente un'ora prima, iam8bit, reduce dalle dimissioni di Direttori Creativi all'E3 2020, e Double Fine proporranno una versione virtuale dell'edizione 2020 del Day of the Devs showcase.