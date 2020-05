GDC 2020: niente GDC Summer 'fisica', diventerà un evento digitale

Le preoccupazioni per l'emergenza Coronavirus e le difficoltà negli spostamenti tra i Paesi che stanno fronteggiando la pandemia da virus COVID-19 inducono gli organizzatori della Game Developers Conference a cancellare anche la GDC Summer "fisica" per trasformarla in un evento esclusivamente digitale.

Ad annunciare questo cambio di rotta, l'ennesimo dopo la cancellazione della GDC 2020 e l'annuncio della GDC Summer, è il portale di Informa Tech che comunica la decisione degli organizzatori di trasformare la kermesse videoludica in un "evento interamente digitale". Lo show di GDC Summer 2020 si sarebbe dovuto tenere dal 4 al 6 agosto al Moscone Center di San Francisco, in conseguenza del rinvio della GDC di marzo per colpa dell'emergenza Coronavirus.

I rappresentanti del comitato che organizza la GDC Summer 2020 spiegano che "poichè così tanti sviluppatori stanno collaborando online in Smart Working con le rispettive aziende, siamo spronati ad adattare il format della GDC al contesto attuale e a fornire uno spazio in formato digitale che sarà disponibile per tutti tramite una connessione internet. Crediamo di poter radunare la nostra community per condividere, ispirare e rafforzare il nostro settore e ci impegniamo a fornire tale opportunità nel mese di agosto".

Rimaniamo perciò in attesa di ricevere maggiori informazioni dagli organizzatori della GDC Summer 2020 sulle date di questo importante evento videoludico a cui potremo assistere in rete nel corso di questa estate.