La GDC 2020 si farà lo stesso: annunciata la GDC Summer nonostante il Coronavirus

Come ormai ben sapete, quest'anno la Game Developers Conference 2020, inizialmente programmata dal 16 al 20 marzo, non ha avuto luogo a causa dell'emergenza Coronavirus. Per fortuna, molti dei panel si sono svolti ugualmente, seppur in streaming: tra questi, anche la presentazione delle specifiche di PS5.

Nonostante ciò, è venuta a mancare quell'occasione di aggregazione per gli sviluppatori di tutto il mondo, che da anni contraddistingue la fiera californiana. È quello che hanno pensato anche gli organizzatori della Game Developers Conference, poiché hanno appena annunciato che quest'anno la GDC si farà lo stesso, sotto forma di un evento estivo chiamato GDC Summer: il nuovo appuntamento è fissato dal 4 al 6 agosto al Moscone Convention Center di San Francisco!

Questo il comunicato ufficiale di Informa Tech, la società organizzatrice dell'evento: "La GDC Summer darà alla comunità di sviluppatori di videogiochi l'opportunità di riunirsi, come non è stato possibile fare a causa del COVID-19. La sicurezza rimane la preoccupazione maggiore degli organizzatori, pertanto il team della GDC continuerà a monitorare le ultime informazioni delle autorità sanitarie per assicurarsi che lo svolgimento sia sicuro e avvincente per tutti quanti alla GDC Summer, alla GDC 2021 e oltre".

Annunciando le date estive, gli organizzatori si sono mostrati confidenti nella risoluzione dell'emergenza sanitaria attualmente in corso. Allo stesso tempo continueranno a monitorare la situazione e non esiteranno a posticipare nuovamente qualora non fosse garantita la sicurezza per tutti quanti.