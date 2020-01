GDC 2020: gli sviluppatori sono più interessati a PC, PS5 e Switch che a Xbox Series X

Come sempre accade prima dell'inizio della Games Developers Conference, che quest'anno è prevista dal 16 al 20 marzo in quel di San Francisco, gli organizzatori hanno condotto un sondaggio tra gli sviluppatori, ovvero gli assoluti protagonisti dell'atteso evento.

Tra le altre cose, gli addetti ai lavori sono stati chiamati a votare la piattaforma sulla quale sono maggiormente interessati a lavorare. Ne è emerso che ben il 50% dei votanti vuole sviluppare su PC, un risultato che non stupisce più di tanto vista l'accessibilità della piattaforma. Grande interesse anche per la futura PlayStation 5, che ha attirato l'attenzione del 38% degli sviluppatori, e di Nintendo Switch, che invece ha ricevuto il 37% delle preferenze. Seguono a breve distanza i dispositivi mobili (34%), i visori per la Realtà Virtuale (27%) e l'altra console next-gen in uscita a Natale 2020, Xbox Series X, che ha stuzzicato l'interesse del 25% degli sviluppatori. Ancora più dietro Google Stadia, che ha racimolato il 19% dei voti. Nell'immagine condivisa in calce a questa notizia potete visionare i risultati del sondaggio nel dettaglio.

Tra i visori per la realtà virtuale, quello che sta stuzzicando il maggior interesse degli addetti è Oculus Quest (39%), seguito da Valve Index (22%), Oculus Rift (21%), PlaySTation VR (18%) e HTC Vive (16%). Nei confronti di Google Stadia, servizio cloud gaming di Mountain View, c'è un bel po' di diffidenza tra gli sviluppatori. Solo l'11% di essi è convinto che avrà successo, mentre il 33% è crede che sarà un fallimento, il 36% si è espresso con un "forse" e il 20% non ne ha alcuna idea. Voi cosa ne pensate?