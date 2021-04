GDC 2021: il Covid-19 ha costretto il 44% degli sviluppatori a rinviare giochi

Come purtroppo ben sappiamo, la pandemia di Covid-19 non sta risparmiando nessun settore, e anche l'industria videoludica risente sempre di più degli effetti negativi causati dal coronavirus. Ciò ha comportato numerosi rinvii di produzioni più o meno grandi e non si esclude che ulteriori posticipi al prossimo anno possano verificarsi.

Un quadro più chiaro sulla situazione ce l'ha fornito un sondaggio partito dalla Game Developer Conference 2021, al quale hanno partecipato oltre 3000 sviluppatori: dai dati forniti è emerso che quasi la metà dei partecipanti al sondaggio, il 44%, hanno dovuto rinviare le proprie produzioni a causa della pandemia. Si tratta di una percentuale molto più elevata rispetto a quella registrata dallo stesso sondaggio di un anno prima, dove fu il 33% degli sviluppatori a citare l'emergenza sanitaria come causa dei rinvii.

Diversi i motivi che hanno portato ai posticipi legati al Covid-19: vengono citate le difficoltà di lavoro da remoto in particolare per quanto riguarda la comunicazione, mentre altri ancora, costretti allo smart working, hanno avuto difficoltà a conciliare la vita domestica con quella lavorativa, altri ancora hanno parlato di ritmi rallentati rispetto al normale. Le sfide sono state quindi numerose, anche a livello tecnico dovuto alla mancanza di kit di sviluppo a casa oppure, più semplicemente, l'assenza di una connessione Internet eccellente. Nonostante ciò, il 66% degli intervistati ha confermato che la produttività è migliorata oppure rimasta stabile, con il 32% che ha invece affermato il contrario.

Che si tratti di autori indipendenti, piccoli studi o colossi dell'industria, le fila dei giochi rinviati si sta ingrossando sempre di più: Deathloop rinviato a settembre 2021 è al momento l'ultimo della lista tra i nomi di punta. Poco tempo fa Jason Schreier ha ipotizzato molti altri rinvii in arrivo nel 2021. La speranza è che nel 2022, al prossimo sondaggio della GDC, le percentuali si rivelino molto più basse rispetto a quanto emerso quest'anno.