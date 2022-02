GDC 2022: Premio alla Carriera per Yuji Horii e Ambassador Award per AbleGamers

I Game Developers Choice Awards della GDC 2022 hanno celebrato il genio e le opere di Yuji Horii, il papà di Dragon Quest, e Steven Spohn, il creatore di contenuti che ha dato vita all'organizzazione benefica AbleGamers.

L'eclettico sviluppatore giapponese e la personalità che si è spesa in questi anni per sensibilizzare l'opinione pubblica su temi come l'accessibilità e l'inclusività nei videogiochi riceveranno rispettivamente il Premio alla Carriera e l'Ambassador Award.

I destinatari dei prestigiosi premi della GDC 2022 sono stati scelti da una giuria composta, tra gli altri, da veterani dell'industria dell'intrattenimento digitale come Chandana Ekanayake, Greg Kasavin, Dana Nightingale, Siobhan Reddy e Kiki Wolfkill.

Nell'indicare il vincitore del Lifetime Achievement Award, la giuria della GDC 2022 ricorda come "Yuji Horii ha svolto un lavoro pionieristico come creatore dell'amata serie di Dragon Quest, un'opera che ha influenzato e ispirato il design dei videogiochi di ruolo sin dall'uscita del primo capitolo della serie avvenuto nel 1986".

Quanto all'opera svolta da AbleGamers, i curatori dei Game Developers Choice Awards spiegano che "Steven Spohn è tra i principali divulgatori videoludici ed esperti di tecnologia di assistenza e accessibilità in ambito gaming, un sostenitore della nobile causa portata avanti da chi si impegna a rendere i videogiochi uno strumento per sconfiggere l'isolamento sociale causato dalla disabilità".

La cerimonia della GDC si terrà ufficialmente nella giornata di mercoledì 23 marzo a San Francisco, in concomitanza con gli Independent Games Festival Awards.