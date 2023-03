GDC 2023: i tre vincitori del Bologna Game Farm saranno alla fiera

La Game Developers Conference 2023 sarà una grande opportunità per tre piccoli studi italiani che avranno l'occasione di presentare i loro progetti ad importanti editori, con la possibilità che questi decidano di pubblicarli in tutto il mondo.

Alla fiera di San Francisco ci saranno infatti i tre team che hanno vinto la seconda edizione del Bologna Game Farm. I giovani talenti emiliani saranno presenti in fiera all’interno dello stand Italia e saranno accompagnati da Ivan Venturi, coordinatore del percorso di accelerazione di Bologna Game Farm.

Ecco di seguito i progetti che hanno vinto la prima edizione e saranno presenti in fiera:

Gladiator Wheels (Dreambits Studio): gioco online di combattimento frenetico e adrenalinico tra auto realistiche in ambiente medievalpunk

gioco online di combattimento frenetico e adrenalinico tra auto realistiche in ambiente medievalpunk Spanky’s battle swing (Green Flamingo): platform 3D musicale ispirato alle sonorità e alle ambientazioni degli anni ‘30 del XX secolo

platform 3D musicale ispirato alle sonorità e alle ambientazioni degli anni ‘30 del XX secolo Basket Party (Orbital Games): videogioco multiplayer mobile in cui due squadre si sfidano in partite di pochi minuti con l'obiettivo di segnare più canestri possibile

In attesa di scoprire quale sarà il futuro di questi tre progetti, vi ricordiamo che la Game Developers Conference 2023 si terrà dal 20 al 24 marzo 2023.

Sapevate che gli sviluppatori di Rust non saranno alla GDC 2023 per via delle minacce di morte ricevute da alcuni membri del team?