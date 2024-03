GDC 2024: addio leak pre-lancio con TraceMark, il nuovo DRM sviluppato da Denuvo

In attesa dei panel GDC di Microsoft sulle novità a tema Xbox, la kermesse videoludica di San Francisco fa da sfondo all'annuncio di TraceMark, la nuova tecnologia sviluppata da Denuvo che promette di ostacolare i leak pre-lancio.

Nell'illustrare le potenzialità e le finalità di questo nuovo strumento per la lotta alla pirateria, il vicepresidente senior di Irdeto Niels Haverkorn spiega che TraceMark punta a offrire una "soluzione innovativa che segna una pietra miliare significativa per la nostra compagnia, rappresentando al contempo un grande passo in avanti nella protezione delle attività portate avanti dagli sviluppatori di tutto il mondo".

Senza fornire dettagli tecnici sulle funzionalità di questo DRM legato a Denuvo, Irdeto descrive TraceMark come una tecnologia che aggiunge un ID univoco ai file di gioco e consente agli sviluppatori di risalire, in caso di leak, alla fonte delle anticipazioni: si tratta perciò di uno strumento che dovrebbe disincentivare le attività dei leaker e, conseguentemente, arginare le fughe di notizie che avvengono sempre più di frequente nelle sessioni di testing e nelle fasi pre-lancio dei videogiochi più attesi.

L'ID univoco di TraceMark contrassegna i file di gioco in base all'utilizzatore e può essere applicato sia in maniera visibile o 'nascosta', da qui la sua importanza in quella che Irdeto definisce come la battaglia per "proteggere gli sviluppatori e il loro lavoro, in particolare nelle fasi cruciali che precedono il lancio dei loro videogiochi". TraceMark, oltretutto, può agire sia da solo che insieme a Denuvo, offrendo così un ulteriore strumento a disposizione di chi desidera contrastare la lotta alla pirateria e la piaga delle fughe di notizie pre-lancio. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che nei mesi scorsi Irdeto ha negato che Denuvo peggiora i giochi su PC.

