GDC 2024: Microsoft protagonista con tanti panel degli Xbox Studios, Activision e Bethesda

Per non essere da meno di Epic e del suo State of Unreal 2024, anche la casa di Redmond farà tappa a San Francisco per partecipare alla prossima edizione della GDC e organizzare tantissimi panel 'per addetti al settore' con protagonisti i numerosi team della galassia Xbox, ivi compresi Activision, Blizzard e Bethesda.

Il programma stilato da Microsoft per la Game Developers Conference 2024 che si terrà dal 18 al 22 marzo sarà davvero ricco di contenuti, con decine di relatori provenienti dagli Xbox Game Studios, da Activision, Blizzard, King e Zenimax/Bethesda che intratterranno gli spettatori mostrando loro le ultime innovazioni legate allo sviluppo videoludico, con un focus sulle strategie da attuare per la creazione, il coinvolgimento e l'ampliamento delle community.

Sempre nella cornice mediatica della GDC 2024 verrà dato ampio spazio ai nuovi strumenti di sviluppo, ai software e ai servizi ideati da Microsoft per facilitare e velocizzare il lavoro svolto dai singoli designer, progettisti, programmatori e autori che operano nel settore.

Sulle pagine del blog per sviluppatori di Microsoft trovate la lista completa degli interventi e dei panel 'per addetti al settore' previsti dalla casa di Redmond per la GDC 2024. Pur nella consapevolezza di non assistere a World Premiere di videogiochi first party o ad altri annunci, la speranza della community è ovviamente quella di poter aprire una finestra sul futuro delle produzioni Xbox attraverso questi panel, magari anche solo attraverso delle tech demo o delle informazioni su Xbox Next Gen, una console definita un mostro di potenza dalla dirigente Microsoft Sarah Bond.