GDC 2024, novità da Microsoft: supporto agli sviluppatori e 3.500 giochi in arrivo su Xbox

Durante la GDC 2024 che ha fatto da sfondo alle tante novità dello State of Unreal si sono tenuti anche gli attesi panel preannunciati da Microsoft, molti dei quali si sono focalizzati sul supporto all'industria dell'intrattenimento e agli sviluppatori, non solo di quelli che realizzano giochi su Xbox.

Dalle colonne di Xbox Wire, il colosso tecnologico ha riassunto gli annunci e le attività più significative degli eventi tematici organizzati da Microsoft e dai rappresentanti di Xbox Game Studios, Bethesda e Activision durante la Game Developers Conference 2024.

Nel corso dei panel, Microsoft ha confermato ad esempio di collaborare con oltre 5.000 sviluppatori in 147 Paesi e che attualmente ci sono più di 3.500 videogiochi in sviluppo attivo su Xbox. Il tema centrale dei panel della casa di Redmond è stato il supporto offerto agli sviluppatori, con l'espansione del Developer Acceleration Program e il coinvolgimento di oltre 100 nuovi sviluppatori nel sud-est asiatico, in Africa e in India tramite il programma ID@Xbox.

Tra le novità più importanti annunciate da Microsoft durante la GDC 2024 troviamo poi il lancio di Gaming for Everyone Product Inclusion Framework, un insieme di risorse che hanno l'obiettivo di aiutare gli sviluppatori di videogiochi a integrare strumenti di inclusione e accessibilità nei loro titoli. Le nuove risorse per sviluppatori sono accessibili dal Resource Hub di Microsoft, con tantissimi documenti ed esempi pratici per garantire la massima inclusione e accessibilità nei videogiochi destinati ad approdare su PC, Xbox e in multipiattaforma.

