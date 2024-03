GDC 2024 State of Unreal: da Marvel 1943 a Chrono Odyssey, il riassunto delle novità

L'evento sul futuro di Unreal Engine 5, lo State of Unreal ha fatto da sfondo a tantissime novità, sia per gli addetti al settore che per gli appassionati di videogiochi desiderosi di ricevere delle sorprese da parte delle software house volate a San Francisco per presenziare alla GDC 2024.

Ad aprire il valzer degli annunci dello State of Unreal 2024 ci hanno pensato i ragazzi di Skydance New Media e Amy Hennig: la creatrice della serie di Uncharted ha mostrato al pubblico lo Story Trailer di Marvel 1943 Rise of Hydra, la nuova avventura tripla A su Unreal Engine 5 che vedrà la luce nel 2025 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Lo spettacolo approntato da Epic è proseguito con un ricco approfondimento sulle migliorie, aggiunte e ottimizzazioni previste con Unreal Engine 5.4: la prossima iterazione del celebre motore grafico multipiattaforma, in Preview da oggi mercoledì 20 marzo, vanta tutta una serie di tecnologie studiate per creare PNG con volti iperrealistici e animazioni estremamente fluide. La nuova versione di UE 5 punta quindi a rivoluzionare lo sviluppo dei videogiochi, specie se ambientati in scenari open world di dimensioni enormi, con dei middleware di ultimissima generazione pensati per facilitare la creazione di biomi estremamente dettagliati e ambientazioni che cambiano dinamicamente.

Le migliorie promesse dal prossimo Major Update del motore grafico di Epic Games vengono riprese da Funcom nella tech demo di Dune Awakening su Unreal Engine 5.4, con gli autori dell'ambizioso MMO sci-fi che incensano il lavoro di Epic e descrivono nel dettaglio i tanti vantaggi garantiti dagli aggiornamenti a tecnologie come Lumen e Nanite.

Nello show organizzato da Epic non poteva poi mancare lo spazio dedicato al free-to-play più conosciuto e giocato del mondo, con l'approfondimento che conferma l'arrivo di Creativa e Unreal Editor in LEGO Fortnite e Rocket Racing: i creatori di contenuti possono quindi sfruttare a proprio vantaggio i nuovi strumenti di sviluppo per realizzare esperienze personalizzate e condividerle con il resto della community.

Durante lo State of Unreal 2024 è stata infine aperta una nuova finestra sull'ambizioso universo multiplayer di Chrono Odyssey con un video che mostra la potenza di Unreal Engine 5. Il prossimo MMORPG 'buy-to-play' di Chrono Studios e Kakao Games punta a calarci nei panni di un manipolo di cavalieri disposti a tutto pur di difendere il proprio regno dalla minaccia rappresentata dalle orde di mostri, draghi e creature della notte guidate da bizzose divinità che puntano ad annientare la razza umana.

