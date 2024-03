GDC 2024: sviluppatori protestano contro i licenziamenti, Swen Vincke si unisce al coro

L'industria videoludica sta attraversando un momento molto turbolento e il 2024 si è aperto in diretta continuità con il 2023: con migliaia di sviluppatori licenziati, una vera e propria mattanza che non sembra arrestarsi. E nel corso della Game Developer Conference 2024 le proteste non sono mancate.

Numerosi dipendenti si sono riuniti a San Francisco in occasione della GDC 2024 e, allo scoccare di mezzogiorno ora locale, hanno manifestato il loro sdegno per l'attuale situazione dell'industria attraverso un urlo di protesta, così da manifestare il loro stato d'animo su quanto accaduto nell'ultimo anno attraverso tanti studi piccoli e grandi sparsi per il mondo. "L'industria videoludica sta crollando attorno a noi, ma intanto ci affolliamo tutti a San Francisco per la GDC facendo finta che tutto ciò vada bene. Prendiamoci un minuto dove tutti smettiamo di fingere e facciamo sentire cosa significa essere uno sviluppatore di videogiochi nel 2024", si legge nel comunicato ufficiale dei protestanti.

Proprio nel corso della GDC 2024 il delicato argomento è stato trattato da Swen Vincke, CEO di Larian Studios che all'evento ha ritirato il premio per il gioco dell'anno assegnato al suo Baldur's Gate 3. In particolare Vincke si scaglia contro l'avidità che muove la classe dirigente dell'industria videoludica: "L'avidità ha sempre rovinato tutto sin da quando ho iniziato. È da una vita intera che combatto contro gli editori e continuo a vedere sempre gli stessi errori ripetuti incessantemente. Riguarda sempre e solo i profitti trimestrali, contano solo i numeri e quindi licenziano tutti, poi l'anno successivo si ritrovano senza sviluppatori, ricominciano ad assumere e fare acquisizioni facendo ripartire lo stesso ciclo che semplicemente non funziona", tuona Vincke.

Il CEO di Larian Studios prosegue: "Non dovete fare così, potete risparmiare, basta rallentare un poco. Controllate la vostra l'avidità, siate resilienti, prendetevi cura delle persone, non rinunciate all'esperienza accumulata dalle persone che licenziate, altrimenti il ciclo ricomincia ogni volta senza sosta. Mi fa davvero arrabbiare".

Nonostante gli appelli e le proteste, per noti analisti come Christopher Dring di Games Industry il 2024 sarà peggio del 2023 in ottica licenziamenti dall'industria videoludica. E finora questa "profezia" non si è dimostrata così irrealistica.

Sony PlayStation®5 - DualSense™ Wireless Controller è uno dei più venduti oggi su