GDC 2024: Ubisoft svela NEO, la tecnologia che crea PNG dal comportamento 'umano'

Mentre la community Xbox (ma non solo) attende i panel di Microsoft dalla GDC 2024, anche Ubisoft coglie l'occasione offertagli dalla kermesse di San Francisco per presentare ufficialmente NEO, un sistema che sfrutta le ultime tecnologie legate all'Intelligenza Artificiale per creare PNG dal comportamento 'umano'.

La nuova tencologia di Ubisoft, sviluppata in collaborazione con NVIDIA e Inworld, esplora le possibilità offerte dall'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale nei videogiochi per dare vita a personaggi secondari in grado di reagire dinamicamente agli stimoli ambientali e alle domande postegli dal personaggio.

Nella tech demo mostrata al pubblico della GDC 2024, i 'NEO NPC' svelati dall'azienda francese hanno dato vita a delle conversazioni dinamiche che testimoniano le grandi potenzialità dell'IA generativa in ambito videoludico. I personaggi secondari ideati da Ubisoft sono infatti progettati per interagire in tempo reale con i protagonisti, l'ambiente e gli altri personaggi, una 'duttilità interattiva' che spiana la strada a nuove possibilità legate alla narrazione dinamica nei videogiochi moderni.

La tech demo propostaci da Ubisoft ha fatto da sfondo a tre diversi scenari dimostrativi, ciascuno dei quali ha mostrato l'ampia gamma di reazioni e animazioni in tempo reale dei personaggi secondari basati su tecnologia NEO: ogni PNG ricorda le conversazioni, partecipa al processo decisionale e collabora con l'eroe e gli altri personaggi per risolvere problemi complessi o rispondere in maniera 'spontanea' a domande incentrate sulla lore e sulla trama del videogioco.

