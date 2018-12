GDC Awards 2019: Amy Hennig riceverà il premio alla carriera

In occasione dei Game Developers Choice Awards 2019, che si terranno nel mese di marzo in quel di San Francisco, Amy Hennig riceverà il Lifetime Achievement Award, prestigioso premio alla carriera assegnato negli anni precedenti a personalità del calibro di Hideo Kojima, Tim Schafer, Tim Sweeney, Shigeru Miyamoto e Peter Molyneux.

Amy Hennig è conosciuta ai più per aver diretto e scritto i primi tre capitoli di Uncharted, tuttavia non tutti sanno che prima di unirsi alla squadra di Naughty Dog la sviluppatrice ha militato fra le fila di Crystal Dinamics, dove ha lavorato sulla serie di Legacy of Kain nel ruolo di director e writer.

"Amy Hennig è una figura importante nel mondo dei videogame; il suo lavoro dimostra quanto possa essere efficace la componente narrativa, con pathos, homor, suspence ed energia. È davvero una delle sviluppatrici più influenti del settore. I suoi traguardi passati sono tappe di una carriera che continueremo a seguire negli anni a venire, ma per una notte, ai GDC Awards, ci prenderemo tempo per parlare del duro lavoro che rende Amy Hennig e gli altri sviluppatori come lei il cuore dell'industria", queste le parole di Katie Stern, general manager della Game Developers Conference. La cerimonia di premiazione si terrà il 20 marzo 2019.