GDC Awards 2023, i canditati: gli sviluppatori votano Elden Ring, GOW, Tunic, Immortality

Mentre montano nuovamente a cavallo i rumor su di un grande DLC di Elden Ring in dirittura di arrivo, l'Action RPG di FromSoftware si appresta a festeggiare tante nuove nomination!

La community degli sviluppatori si è infatti espressa e ha composte le rose dei candidati ai Game Developers Choice Awards 2023. A conquistarsi il maggior numero di nomination, come già accennato, è stato proprio Elden Ring, ma ad inseguire l'epopea di FromSoftware ci sono tanti agguerriti concorrenti. Si parte da God of War: Ragnarok per arrivare all'acclamato Immortality, passando per Tunic (recuperate la nostra recensione di Tunic!), Pentiment e Stray.



Di seguito, l'elenco completo dei candidati per ogni categoria:

Gioco dell'anno

Elden Ring (FromSoftware, Bandai Namco)

God of War Ragnarok (Santa Monica Studio, Sony Interactive Entertainment)

Immortality (Sam Barlow, Half Mermaid)

Pentiment (Obsidian Entertainment, Xbox Game Studios)

Stray (BlueTwelve Studio, Annapurna Interactive)

Tunic (Tunic Team, Finji)

Miglior Audio

Elden Ring (FromSoftware, Bandai Namco)

God of War Ragnarok (Santa Monica Studio, Sony Interactive Entertainment)

Horizon Forbidden West (Guerrilla Games, Sony Interactive Entertainment)

Metal: Hellsinger (The Outsiders, Funcom)

Stray (BlueTwelve Studio, Annapurna Interactive)

Miglior debutto

Neon White (Angel Matrix, Annapurna Interactive)

Norco (Geography of Robots, Raw Fury)

Stray (BlueTwelve Studio, Annapurna Interactive)

Tunic (Tunic Team, Finji)

Vampire Survivors (Poncle)

Miglior design

Elden Ring (FromSoftware, Bandai Namco)

Marvel Snap (Second Dinner Studios, Inc., Nuverse)

Neon White (Angel Matrix, Annapurna Interactive)

Stray (BlueTwelve Studio, Annapurna Interactive)

Tunic (Tunic Team, Finji)

Premio per l'innovazione

Elden Ring (FromSoftware, Bandai Namco)

Immortality (Sam Barlow, Half Mermaid)

Neon White (Angel Matrix, Annapurna Interactive)

Pentiment (Obsidian Entertainment, Xbox Game Studios)

Stray (BlueTwelve Studio, Annapurna Interactive)

Miglior narrativa

God of War Ragnarok (Santa Monica Studio, Sony Interactive Entertainment)

I Was a Teenage Exocolonist (Northway Games, Finji)

Immortality (Sam Barlow, Half Mermaid)

Pentiment (Obsidian Entertainment, Xbox Game Studios)

Return to Monkey Island (Terrible Toybox, Devolver Digital)

Premio per l'impatto sociale

As Dusk Falls (Interior/Night, Xbox Game Studios)

Citizen Sleeper (Jump Over The Age, Fellow Traveller)

Endling - Extinction Is Forever (Herobeat Studios, HandyGames)

I Was A Teenage Exocolonist (Northway Games, Finji)

Olli Olli World (Roll7, Private Division)

We Are OFK (Team OFK)

Miglior tecnologia

A Plague Tale: Requiem (Asobo Studio, Focus Entertainment)

Call of Duty: Modern Warfare II (Activision Blizzard)

Elden Ring (FromSoftware, Bandai Namco)

God of War Ragnarok (Santa Monica Studio, Sony Interactive Entertainment)

Horizon Forbidden West (Guerrilla Games, Sony Interactive Entertainment)

Miglior visual art

Elden Ring (FromSoftware, Bandai Namco Entertainment)

God of War Ragnarök (Santa Monica Studio, Sony Interactive Entertainment)

Horizon Forbidden West (Guerrilla Games, Sony Interactive Entertainment)

Pentiment (Obsidian Entertainment, Xbox Game Studios)

Stray (BlueTwelve Studio, Annapurna Interactive)

Per scoprire quali titoli si aggiudicheranno la vittoria nelle diverse categorie, sarà necessario attendere ancora qualche settimana. La cerimonia di premiazione dei GDC Awards è infatti in programma per mercoledì 22 marzo 2023.