GDC Choice Awards 2020: Death Stranding guida la lista dei giochi in nomination

Dalle pagine del loro sito ufficiale, gli organizzatori della Game Developers Conference 2020 annunciano la lista dei giochi in nomination per i premi della GDC Choice Awards 2020, la cerimonia che si terrà a metà marzo a San Francisco per celebrare i migliori titoli dell'anno videoludico appena trascorso.

A guidare la lista dei giochi in nomination troviamo Death Stranding, con sette citazioni per altrettante categorie di premio, ivi compreso quello per la vittoria del prestigioso Game of the Year.

Tra gli altri titoli che contenderanno al kolossal di Hideo Kojima il titolo di GOTY troviamo i soprendenti Outer Wilds e Untitled Goose Game, oltre agli immancabili Sekiro Shadows Die Twice e Control. Ma andiamo con ordine e scopriamo quali sono i videogiochi in nomination per conquistare le statuette della GDC Choice Awards 2020:

BEST AUDIO

Death Stranding

Sayonara Wild Hearts

Control

Untitled Goose Game

Call of Duty: Modern Warfare

Menzioni d'onore: Cadence of Hyrule: Crypt of the NecroDancer featuring the Legend of Zelda, Star Wars Jedi: Fallen Order, Disco Elysium, Ape Out, Outer Wilds

BEST DEBUT

ZA/UM

Mobius Digital

William Chyr Studios

Foam Sword Games

Chance Agency

BEST DESIGN

Baba Is You

Outer Wilds

Death Stranding

Sekiro: Shadows Die Twice

Untitled Goose Game

Menzioni d'onore: Disco Elysium, Control, Apex Legends, The Outer Worlds, Star Wars Jedi: Fallen Order, Luigi's Mansion 3

INNOVATION AWARD

Untitled Goose Game

Disco Elysium

Baba Is You

Death Stranding

Outer Wilds

Menzione d'onore: Control, Hypnospace Outlaw, Kind Words, Ring Fit Adventure, Wattam

BEST MOBILE GAME

Sayonara Wild Hearts

What the Golf?

Grindstone

Sky: Children of the Light

Call of Duty: Mobile

Menzioni d'onore: Mutazione, Assemble with Care, Pilgrims, Archero, Card of Darkness, Mini Motorways

BEST NARRATIVE

Disco Elysium

Control

Death Stranding

The Outer Worlds

Outer Wilds

Menzione d'onore: Star Wars Jedi: Fallen Order, Fire Emblem: Three Houses, A Plague Tale: Innocence, Heaven's Vault, Mutazione, Telling Lies

BEST TECHNOLOGY

Death Stranding

Control

Call of Duty: Modern Warfare

Apex Legends

Noita

Menzione d'onore: Gears 5, Resident Evil 2, Manifold Garden, Sekiro: Shadows Die Twice, The Outer Worlds, Star Wars Jedi: Fallen Order, Outer Wilds

BEST VISUAL ART

Control

Death Stranding

Sekiro: Shadows Die Twice

Sayonara Wild Hearts

Disco Elysium

Menzione d'onore: Outer Wilds, Untitled Goose Game, The Legend of Zelda: Link's Awakening, Luigi's Mansion 3, Void Bastards

BEST VR/AR GAME

Vader Immortal

Blood & Truth

Asgard's Wrath

Boneworks

Pistol Whip

Menzione d'onore: Trover Saves the Universe, Falcon Age, Ghost Giant, Vacation Simulator, Stormland

GAME OF THE YEAR

Death Stranding

Control

Sekiro: Shadows Die Twice

Untitled Goose Game

Outer Wilds

Menzioni d'onore: Disco Elysium, The Outer Worlds, Star Wars Jedi: Fallen Order, Apex Legends

La cerimonia di premiazione dei Choice Awards della GDC 2020 è prevista per la sera di mercoledì 18 marzo presso il Moscone Center di San Francisco.