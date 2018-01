GDC: gli sviluppatori al lavoro su giochi per Switch sono quadruplicati rispetto al 2017

Il sondaggio annuale tenuto dagli organizzatori dellasu un campione di 4000 sviluppatori porta ottime notizie pere per tutti i videogiocatori in possesso di una

In seguito al grande successo riscosso in questi mesi, l'interesse da parte degli sviluppatori è infatti aumentato sensibilmente: se nel 2017 solamente il 3% del campione aveva affermato di essere al lavoro su un gioco per l'ibrida della Grande N, quest'anno la percentuale è aumentata del quadruplo, ovvero fino al 12%. Il 15% ha invece intenzione di portare il suo prossimo progetto su Switch (5% lo scorso anno). Infine, il 28% degli intervistati afferma che le vendite dei propri titoli su Switch sono state superiori alla media, il 23% nella media, e solo il 16% al di sotto della media.

Un primo anno da incorniciare dunque per Switch: la nuova console di Nintendo in Portogallo e in Giappone ha già superato le vendite di Wii U e, secondo alcune recenti stime non ufficiali, avrebbe piazzato ben 7 milioni di unità negli ultimi 3 mesi.