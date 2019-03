Gearbox: nuovi Teaser dagli Autori di Borderlands per il PAX East

Sembra proprio che Gear Box stia attendendo con ansia l'avvio dell'edizione 2019 del PAX East: nel corso degli ultimi giorni, infatti, la Software House ha condiviso con i videogiocatori numerosi Teaser ed indizi.

Il canale di diffusione prescelto per questi ultimi è l'Account Twitter ufficiale del Team di Sviluppo, che ha recentemente pubblicato sulla piattaforma social un notevole numero di intriganti cinguettii. Ognuno di questi è stato oggetto sinora di numerose speculazioni da parte della Community videoludica, che si attende ora un corposo insieme di annunci in occasione del PAX East di questo mese. Tra gli ultimi Tweet pubblicati troviamo due nuove immagini Teaser, accompagnate dall'ormai consueta dicitura "È ora di anticipare un altro gioco per il PAX!". Come di consueto potete trovarli in calce a questa news. Che cosa pensate che possano indicare questi ulteriori riferimenti?



Ricordiamo ai Lettori e alle Lettrici che i precedenti cinguettii pubblicati dall'account di Gear Box hanno spinto parte della Community Videoludica ad ipotizzare l'annuncio di Borderlands 3. Altri giocatori sembrano inoltre attendersi novità novità su Bulletstorm e su Brothers in Arms. Ad ora, purtroppo, è impossibile avere conferme certe, ma gli indizi disseminati da Gear Box lungo il percorso sono ormai piuttosto numerosi: quanti progetti avrà in cantiere la Software House? Per saperlo, non ci resta che attendere ancora pochi giorni: il PAX East avrà inizio il 28 e terminerà il 31 marzo!