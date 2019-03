Gear Box e PAX East: novità su Bulletstorm in programma per l'Evento?

Gear Box continua a stuzzicare la curiosità e le aspettative dei videogiocatori, proponendo tramite il proprio account Twitter ufficiale alcuni indizi in merito ai propri nuovi progetti.

L'ultimo cinguettio incriminato è quello che trovate riportato in calce a questa stessa news. Pubblicato dal Team di Sviluppo nel corso della giornata odierna, lunedì 18 marzo, il Tweet riporta l'ormai nota dicitura "È tempo di anticipare un nuovo gioco per la PAX!". In allegato a quest'ultimo troviamo un'immagine che molti Utenti e videogiocatori hanno ricondotto al brand di Bulletstorm. Alcuni, con maggiore precisione, indicano l'immagine come proveniente da Bulletstorm: Full Clip Edition, remastered dell'originale titolo esordito sul mercato videoludico nel 2011. Il cinguettio ha prevedibilmente scatenato la fantasia dei Fan, che hanno ipotizzato annunci relativi a possibili porting o sequel.

Ricordiamo ai Lettori che, sinora, Gear Box ha pubblicato ben cinque differenti Tweet contenenti indizi sui Giochi attualmente in sviluppo presso la Software House. Questi hanno generato numerose aspettative, soprattutto in merito ad un possibile annuncio di Borderlands 3. Alcuni cinguetti hanno presentato contenuti più enigmatici, legati, ad esempio, ad atmosfere di genere fantascientifico. Ad ogni modo, sembra che la Software House si stia preparando in grande stile alla PAX East 2019, che, vi ricordiamo, avrà inizio in data 28 marzo e terminerà il domenica 31. A questo punto, cosa vi aspettate da questo Team di Sviluppo?