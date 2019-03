Gear Box e il PAX East: prosegue la Campagna Teaser degli sviluppatori di Borderlands

Sembra proprio che Gear Box non veda l'ora che arrivi il PAX East 2019. La Software House sta infatti pubblicando a cadenza ormai quasi giornaliera Tweet dedicati alla propria presenza all'evento.

Tutto è iniziato lo scorso martedì 12 marzo, quando l'account Twitter ufficiale di Gear Box ha pubblicato un cinguettio che sembrava indicare in maniera piuttosto convincente un possibile annuncio di Borderlands 3. Il Giorno successivo, la Software ha pubblicato sul noto social network un'ulteriore immagine Teaser, accompagnandola al testo "È ora di anticipare un altro gioco per la PAX!". Di difficile interpretazione quest'ultima sembra rimandare ad atmosfere fantascientifiche. Una terza immagine è infine apparsa nella giornata di ieri, spingendo ad ipotizzare un possibile arrivo di Borderlands 2 su Nintendo Switch.



A quanto pare, la Software House attende con ansia il momento della propria partecipazione all'evento in programma a Boston, poichè anche oggi ha deciso di pubblicare un Tweet dedicato ad un presunto nuovo gioco di Gear Box. Come potete verificare dal cinguettio che trovate in calce a questa news, gli indizi pubblicati sul social si fanno sempre più misteriosi con il passare dei giorni. Le parole a supporto dell'immagine sono le medesime, "È ora di anticipare un nuovo gioco per la PAX", ma quanto rappresentato è decisamente di difficile interpretazione. In allegato al Tweet troviamo infatti solamente una "&" rossa su sfondo nero. Fortunatamente, non mancano molti giorni all'inizio dell'evento, che esordirà infatti in data giovedì 28 marzo!