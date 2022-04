Gear.Club Stradale arriva su Apple Arcade: Bugatti, McLaren e Porsche corrono in Toscana

Forti dell'esperienza maturata con i giochi di guida arcade come Test Drive Unlimited, le fucine digitali di Eden Games sfornano Gear.Club Stradale, un'ambiziosa esperienza racing per sistemi iOS scaricabile "gratis" dagli abbonati ad Apple Arcade.

Disponibile su Mac OS, iPhone, iPad e Apple TV, il titolo offre agli appassionati del genere l'opportunità di sfrecciare per le strade digitali della Toscana guidando iconiche supercar di case automobilistiche come Bugatti, Porsche e McLaren.

Nella suggestiva cornice di una villa di campagna, i giocatori possono accedere a un hub da cui avviare eventi della community, gare speciali e competizioni monomarca. Il sistema di progressione offerto da Eden Games si basa sui risultati ottenuti per sbloccare miglioramenti alla carrozzeria ed elaborazioni meccaniche per il proprio bolide preferito.

La vocazione multiplayer del titolo viene ribadita dalla creazione di Club con cui raccogliere ulteriori punti esperienza e sbloccare ricompense collaborando con i propri amici. Ai patiti del genere, ricordiamo che il prossimo capitolo dell'epopea arcade racing inaugurata da Eden Games, Test Drive Unlimited Solar Crown, è attualmente in sviluppo presso KT Racing ed è atteso al lancio per il 22 settembre su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.