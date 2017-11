Gear.Club Unlimited accolto con alti e bassi dalla stampa internazionale

sarà disponibile sua partire dal primo dicembre, ma intanto possiamo dare un'occhiata ai primi voti della stampa internazionale. Il nuovo racing game in esclusiva per la console ibridanon pare aver messo tutto d'accordo.

Si parte con l'85/100 di Areajugones, al momento il voto più alto di tutti, passando per gli 80/100 di Wccfetch, Hardcore Gamer, NintendoWorldReport e i 70/100 di Worth Playing, IGN Spain, Gameblog.fr, GameSpew e Nintendo Life. Tra i voti menu entusiasmanti troviamo il 68/100 di Meristation, il 65/100 di Vandal e il 60/100 di Digitaly Downloaded, per concludere con alcune recensioni sotto la sufficienza come il 55/100 di DualShockers, il 50/100 di God is a Geek e il 45/100 di JeuxActu.

Nel momento in cui riportiamo la notizia, Gear.Club Unlimited ha accumulato una media di 67/100 su Metacritic. Per tutte le altre novità vi ricordiamo di consultare la nostra rubrica con le notizie più importanti della scorsa settimana.