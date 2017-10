Gear.Club Unlimited: il nuovo video mostra le caratteristiche di gioco

si presenta sucome primo titolo di corse automobilistiche, distaccandosi dalle atmosfere "Nintendiane" proposte dall'eccellente

Il gioco includerà quattrocento corse sparse per duecento tracciati unici che potranno essere percorsi da automobili del mondo reale. Per quanto riguarda il multiplayer locale, il racing offre la modalità split-screen fino a un massimo di quattro giocatori. Il trailer, che illustra le caratteristiche di gioco, conclude con la data d'uscita fissata per il 21 novembre: questo varrà soltanto per il mercato nordamericano e canadese, mentre Gear.Club Unlimited giungerà sui nostri scaffali, digitali e non, il primo dicembre.