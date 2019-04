Gearbox e 2K annunciano un'innovativa estensione Twitch di Borderlands 3

Lo sviluppatore Gearbox Software e il publisher 2K, in partnership con la piattaforma streaming Twitch, annunciano oggi la Borderlands 3 ECHOcast Extension, l’estensione ufficiale di Twitch per Borderlands 3.

Questa estensione non si limiterà a consentire agli spettatori di Twitch di interagire con gli streamer di Borderlands 3 in nuove emozionanti modalità, ma concederà anche l’opportunità di ottenere oggetti di gioco partecipando ad eventi interattivi con altri spettatori durante lo stream. L’estensione ECHOcast di Borderlands 3 consente agli spettatori di visualizzare l’equipaggiamento dei loro streamer preferiti, il contenuto dei loro zaini e le abilità che hanno sbloccato. Nel gioco ci sono anche casse di bottino speciali: ogni volta che uno streamer ne troverà e aprirà una verranno attivati degli eventi interattivi.

Se gli spettatori decidono di partecipare ad uno di questi eventi chiamati “Evento Casse Rare” potrebbero essere così fortunati da ottenere la copia di un oggetto presente nella cassa che lo streamer ha aperto. Potrebbe essere una pistola, uno scudo, una granata; qualunque sia l’oggetto, il fortunato spettatore riceve un codice SHIFT che potrà essere riscattato per ottenere l’oggetto che è stato selezionato dalla cassa (l’oggetto sarà comunque bilanciato con il suo livello di gioco).

L’estensione sarà disponibile dal 1° maggio, appena in tempo per l’evento mondiale di dimostrazione del gameplay di Borderlands 3, durante il quale i content creator di tutto il mondo giocheranno e mostreranno in streaming il gioco per la prima volta a partire dalle 19. I fan che collegheranno il loro account SHiFT e Twitch e si sintonizzeranno per vedere i loro streamer favoriti, avranno l’opportunità di assemblare il loro arsenale in‐game prima dell’uscita di Borderlands 3, fissata per il 13 Settembre.