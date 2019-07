Gearbox ha annunciato una nuova modalità per Borderlands 3

Fin dall'annuncio di Borderlands 3 è stato chiaro che il gioco di Gearbox manterrà la stessa anima dei capitoli precedenti, nonostante l'arrivo di qualche novità. Ci sono infatti nuove caratteristiche del gioco, oltre a ovviamente nuovi equipaggiamenti, ambientazioni e missioni, ed ora scopriamo anche una modalità inedita.

Si tratta di un nuovo tipo di duello annunciato proprio da Gearbox, disponibile per i party da quattro giocatori: un combattimento del tipo tutti contro tutti, che vi permetterà di risolvere qualche disputa interna, o semplicemente di testare le armi in vostro possesso.

Non ci sono molti altri dettagli a riguardo al momento, ma siamo sicuri che fare un po' di caciara coi propri amici sarà sciuramente uno dei motivi per cui molti fan della saga acquisteranno il gioco, per cui l'aggiunta annunciata da Gearbox non potrà che essere gradita.

La data d'uscita di Borderlands 3 è fissata per il 13 settembre 2019, tra poco più di due mesi dunque, e promette di essere un titolo anche piuttosto longevo: la durata della campagna di Borderlands 3 si aggirerà infatti sulle trenta ore, esclusa l'esplorazione, tutte le sub quest e il gioco libero. Tanta carne al fuoco, insomma. Per saperne di più, date un'occhiata alla nostra anteprima di Borderlands 3.