Gearbox Entertainment lavora a sei nuovi giochi: tra questi c'è una IP inedita

Come sappiamo dalla notizia che ha tenuto banco ieri, Take-Two ha comprato Gearbox e tutte le sue IP, come Borderlands e Duke Nukem. La manovra commerciale da 460 milioni di dollari darà i suoi frutti nell'arco del prossimo futuro, ma a distanza di pochissimo dalla sua ufficializzazione veniamo a sapere che Gearbox lavora a ben sei nuovi giochi.

Quali sono questi, per l'esattezza? 2K Games ha da poco fatto riferimento a Boderlands 4 e BioShock 4 ma, mentre per quest'ultimo non vi è alcuna certezza avallata dalle più recenti novità, possiamo dire tutt'altro per il nuovo capitolo di Borderlands: esso fa parte dei giochi in sviluppo. Sfortunatamente non vi sono maggiori riferimenti circa lo stato di avanzamento dei lavori, il che non permette di sapere con largo anticipo quando potrebbe avvenire il ritorno di Borderlands 4 nei radar mediatici.

Che dire, invece, per gli altri titoli? Tra i sequel citati dalle fonti troviamo Homeworld 3, mentre rimangono dei dubbi per quel che concerne i report relativi allo sviluppo di un seguito di Tiny Tina's Wonderlands. In compenso, però, dalle ultime notizie veniamo a sapere che Gearbox è al lavoro su una "nuova entusiasmante" IP. Anche in questo caso permangono delle incertezze circa la natura del progetto con il quale la software house è alle prese per adesso, ma non ci resta che attendere ancora un po' per ricevere le prime risposte alle tante domande relative all'avvenire dell'azienda.

