Gearbox si espande con una sede a Montreal: lavorerà a Borderlands e a nuove IP

Gearbox Entertainment Company si espande: gli autori della nota serie di Borderlands hanno annunciato di aver aperto una nuova sede nella città di Montreal, in Canada. Si tratta della più importante apertura per la compagnia dal 2015, quando nacque lo studio di Quebec.

Sebastien Caisse e Pierre-Andre Dery, due veterani dell'industria videoludica, si occuperanno di guidare il gruppo di 250 creativi che costituiranno lo staff della nuova sede canadese.

"The Gearbox Entertainment Company sta cercando di far crescere il nostro motore creativo e soddisfare l'incredibile richiesta dei nostri clienti di esperienze create con la nostra proprietà intellettuale", ha dichiarato Randy Pitchford, fondatore di Gearbox Entertainment Company, in un comunicato stampa. “Dopo la nostra esperienza di successo nella creazione di Gearbox Studio Quebec, il nostro investimento in un nuovo studio a Montreal crea una nuova entusiasmante prospettiva per i talenti con sede a Montreal, sia che desiderino lavorare su franchise Gearbox esistenti, sia che vogliano aiutare con la creazione di nuove idee originali".

Gearbox Studio Montreal presenterà un "gruppo eterogeneo e appassionato che lavorerà per portare intrattenimento e gioia nel mondo". Il co-responsabile dello studio Pierre-Andre Dery guiderà il reclutamento dei talenti. "Siamo entusiasti di riunire un nuovo team di sviluppo per lavorare sul franchise di Borderlands e creare nuove IP a Montreal", le parole di Dery.

Borderlands 3 ha recentemente festeggiato il suo secondo anniversario con nuovi mini-eventi ed altre sorprese per i fan. Ricordiamo che Gearbox è attualmente impegnata nello sviluppo di Tiny Tina's Worlderlands, spin-off interamente dedicato al folle personaggio di Borderlands.