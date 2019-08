Gearbox: 'Il gameplay di Borderlands 3 piacerà sia ai vecchi che ai nuovi fan'

Borderlands 3 è entrato in fase gold, per cui non resta che far partire il countdown in attesa del 13 settembre, data d'uscita dell'attesissimo nuovo capitolo della saga Gearbox. Proprio gli sviluppatori, per ingannare il tempo e farci innalzare l'hype, sono tornat a parlare del gameplay del gioco.

L'ultima incarnazione di Borderlands è infatti il Pre-Sequel, uscito nell'ormai lontano 2014 per la prima volta, per cui è ragionevole pensare che ad attendere il terzo capitolo della serie saranno sia i fan storici, sia una nuova fetta di videogiocatori, che magari si accingeranno a provarlo per la prima volta. Come se la caveranno col gameplay?

Ne ha parlato Anthony Nicholson, senior producer del gioco di Gearbox: "Per quanto riguarda i neofiti della serie, si tratta di uno sparatutto in prima persona. Se ne avete mai giocato uno, vi sentirete subito a casa. Con l'introduzione che abbiamo fatto con Claptrap all'inizio del gioco, abbiamo cercato di far muovere i primi passi ai giocatori e mostrargli come si gioca. Vogliamo essere sicuri che, sia che tu sia qui dal 2009, sia che stiate giocando per la prima volta nel 2019, possiate rendervi conto che vi abbiamo datto tutto ciò che vi serve per giocare e godervi l'esperienza".

In altre parole, bentornati a casa, cacciatori della Cripta.

