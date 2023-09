Gearbox potrebbe diventare indipendente, la compagnia scrive ai dipendenti

Nella giornata ieri si è diffuso un rumor negli ambienti finanziari, una voce che vorrebbe Embracer Group pronta a vendere Gearbox Software al miglior offerente, dopo aver acquistato la compagnia nel 2021 per 1,4 miliardi di dollari.

Bloomberg ha pubblicato ora una email inviato ai dipendenti dalla dirigenza di Gearbox, nella mail si parla a grandi linee del futuro dell'azienda, confermando che Embracer potrebbe vendere la società ad una compagnia diversa ma ci sono anche altre opzioni in cantiere.

Attualmente la dirigenza di Gearbox non sa cosa succederà in futuro, "ci sono tante speculazioni in giro", si sottolinea nel messaggio, ma la realtà è che al momento Gearbox resta una compagnia di proprietà di Embracer Group, presto potrebbe essere ceduta o tornare ad essere indipendente. I dirigenti assicurano che "prenderanno la miglior decisione possibile per il futuro di Gearbox, al momento non è stato deciso nulla."

Embracer sta affrontando una crisi finanziaria che ha portato la holding a chiudere alcuni studi (ultimo in ordine di tempo, Volition, gli autori di Saints Row) e cedere alcune IP, Embracer è in fase di ristrutturazione dopo una lunga serie di acquisizioni, tra cui la licenza de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit, acquisizioni forse troppo affrettate che hanno svuotato rapidamente le casse del gruppo europeo.