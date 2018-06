Gearbox presenterà il misterioso gioco multiplayer Project 1v1 all'E3?

Secondo alcuni rumor riportati da VG247.com, Borderlands 3 non sarà presente all'E3 di Los Angeles, tuttavia Gearbox Software sarà presente alla fiera con un nuovo gioco conosciuto con il nome in codice Project 1v1.

Il titolo in questione dovrebbe essere un gioco multiplayer one vs one, apparentemente un mix tra uno sparatutto in prima persona e un gioco di carte. Il progetto sarebbe in fase di test dallo scorso mese di agosto e verrà presentato all'E3 a porte chiuse.

Project 1v1 non comparirà nelle conferenze di Sony e Microsoft e attualmente non sembrano esserci piani per una presentazione pubblica del nuovo gioco di Gearbox Software.